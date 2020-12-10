Bilim Kurulu Üyesi, Maskesiz Hayat İçin Tarih Verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda maskesiz yaşamın ne zaman başlayabileceğini açıkladı. Bilim insanına göre normale dönüş için Türkiye nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Ancak bu süreçte her şeyin yolunda gitmesi, süreçle ilgili bir sorun yaşanmaması gerekiyor.

Koronavirüs pandemisi sürecinde hayatımıza giren isimlerden bir tanesi olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir canlı yayın sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden ne zaman kurtulup, normal hayata dönüşüyle ilgili tarih veren Bilim Kurulu üyesi, çok da uzak olmayan bu tarihin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartları da açıkladı.

Ateş Kara'ya göre Türkiye'nin pandemiyi arka plana atabilmesi için nüfusun yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Şayet bu oran yüzde 70-yüzde 80 seviyesine ulaşırsa, normal hayata dönüş çok daha kolay olacak. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için aşı ve aşılamayla ilgili her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor.

Her şey yolunda giderse, temmuz ayında maskesiz yaşam başlayabilir

Prof. Dr. Ateş Kara tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin yüzde 60'ının aşılanması, tahminen nisan-mayıs aylarında gerçekleşecek. Süreç içerisinde bir sorun yaşanmamasının kritik önem arz edeceğinin altını çizen profesör, her şeyin iyi gitmesi durumunda da temmuz ayında maskesiz yaşamın başlayabileceğini ifade ediyor. Ancak durum böyle bile olsa, önümüzdeki kış yeniden maske takmak zorunda kalabiliriz.

Bilim Kurulu üyesi, kalıcı maskesiz yaşam için sadece Türkiye değil, dünya nüfusunun da en azından yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Bunun bir anda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ateş Kara, kasım-aralık aylarında yeniden maske kullanmak zorunda kalabileceğimizi ifade ediyor. Bakalım zaman, dünya için neler gösterecek.