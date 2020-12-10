Pfizer: Siber Korsanlar COVID-19 Aşı Verlerini Ele Geçirdi

Pfizer ve BioNTech firmalarının ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşısının Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı'na sunulan belgelerinin siber korsanların eline geçtiği duyuruldu. Bu saldırının aşının zamanlamasında olumsuz bir etki yaratmayacağı da belirtildi.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer Inc. ve başında iki Türk ismin yer aldığı Alman ortağı BioNTech SE, yüzde 94 koruma sağlayabilen bir COVID-19 aşısı geliştirmişlerdi. Şu anda bu aşının son onay aşamaları devam ederken çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu olaylar devam ederken Pfizer ve BioNTech'in yaptığı son açıklamaya göre COVID-19 aşısı ile ilgili önemli araştırma verilerinin EMA'ya yapılan bir hack saldırısında korsanların eline geçtiği açıklandı.

Pfizer Inc.'nin COVID-19 aşısıyla ilgili AvrupaTıbbi Ürünler Ajansı'na (EMA) sundukları bazı belgelerin siber saldırıya uğrayarak ele geçirildiği açıklandı. EMA'nın sunucularında saklanan ve aşıyla ilgili çok önemli veriler içeren belgelere yasadışı bir şekilde erişildiğini duyuran Pfizer Inc. ve Alman ortağı BioNTech, olayla bağlantılı olarak sistemlerindeki hiçbir verinin ihlal edilmediğini de duyurdu.

Zamanlamaya olumsuz bir etkisi olmayacak

Yaşanan hack saldırısı hakkında açıklama yapan şirketler, EMA'ya yapılan saldırının aşının zaman çizelgesiyle ilgili olumsuz bir etki yaratmayacağını açıkladılar. Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı da çarşamba günü siber saldırıya uğradığını ve kolluk kuvvetleriyle birlikte yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti. Bir soruşturma başlatıldığını söyleyen EMA, saldırı konusunda daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Daha önce de benzer saldırılar olduğu iddia ediliyor

EMA'nın sunucularına kimin saldırdığı şu an bilinmiyor, ancak pandemi başladığından beri Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye bağlı bilgisayar korsanlarının COVID-19 üzerindeki çalışan şirketlere hedef aldığı iddia ediliyor. Örneğin kasım ayında Microsoft Corp., Rusya ve Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanlarının aşı ve tedavi araştırmaları üzerinde çalışan şirketleri hedef aldığını açıklamıştı. Hangi şirketlerin hedef alındığını söylemeyen Microsoft, saldırıların çoğunluğunu engellediğini belirtmişti.

Temmuz ayında ise İngiltere, ABD ve Kanada hükümetleri, Rus istihbaratının aşı çalışmalarından özel bilgileri çalmaya çalıştığını iddia etmişti. Bunun dışında mayıs ayında ABD, Çin hükümeti için çalışan bilgisayar korsanlarının ABD sağlık hizmetleri, eczacılık ve araştırma kuruluşlarından aşı ve tedavilerle ilgili yapılan araştırmaları çalmaya çalışmakla suçlamıştı.