Bilime Göre Neden Çoğu İnsan Koltuk Altından Gıdıklanıyor

Hemen her insan koltuk altından gıdıklanır. Tamam da neden hepimiz koltuk altımızdan gıdıklanıyoruz ve gıdıklandığımızda neden nefesimiz kesilene kadar gülüyoruz?

Bazı istisnalar bulunsa da hemen hemen hepimiz koltuk altımızdan gıdıklanırız. Her insan farklı bölgelerinden gıdıklanabilir. Ancak koltuk altı, son derece büyük bir kitle için bir ortak noktadır. Tamam da koltuk altı gıdıklanma konusunda neden bu kadar zayıf bir nokta? Bir Reddit kullanıcısı, neden bütün insanların koltuk altından gıdıklandığının bilimsel açıklamasını paylaştı.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor; her ne kadar gıdıklanan insanlar genellikle gülüyor olsalar da gıdıklanmak aslında bir savunma mekanizmasıdır. Gıdıklanan noktalarımız vücudumuzun en zayıf noktalarıdır ve vücut, kendini uyarıcıya karşı korumak için kasılır, kontrolsüz bir şekilde hareket eder.

Neden gıdıklandığımızı öğrendiğimize göre artık neden özellikle koltuk altımızdan gıdıklandığımızı konuşabilir.

Koltuk altında kalpten elimize kadar ulaşan son derece önemli atardamarlar bulunmaktadır. Dolayısı ile vücudumuzun koltuk altını korumak için son derece önemli bir nedeni bulunuyor. Bununla birlikte koltuk altı, son derece ince bir cilt dokusuna ve fazlasıyla çok sinir ucuna sahiptir. Bu durum, koltuk altına temas eden herhangi bir uyarıcıya karşı olağanüstü bir tepki vermemize neden olur.

Peki neden kendi kendimizi gıdıklayamayız?

Aslına bakacak olursanız bu sorunun yanıtı, gıdıklamanın ne olduğu ile alakalı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi gıdıklanma bir savunma mekanizmasıdır. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ancak kendi beyninizi kandıramazsınız. Dolayısı ile koltuk altına kendiniz dokunduğunuz sürece beyin, dokunan şeyin siz olduğunun farkında olacak, dolayısı ile savunma mekanizması devreye girmeyecek.

Peki gıdıklandığımızda neden gülüyoruz?

Aslına bakacak olursanız bu sorunun kesin bir yanıtı bulunmuyor. Bilim insanları, gülme refleksinin gıdıklanma mekanizmasının bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca insanlar da dahil olmak üzere tüm memelilerde hemen hemen bütün yavrular, ilk gıdıklanma deneyimlerini anne ya da babaları ile yaşıyor. Annesinin kendisi ile ilgilendiğini gören bebekler buna gülerek karşılık veriyor olabilir ve bu durum evrimsel süreç ile birlikte kalıcı bir refleks haline dönüşmüş olabilir.