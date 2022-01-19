Bir insan vücudunda hem kadın hem de erkek cinsel organlarına sahip olma durumu olan hermafroditizm nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi gibi merak edilen sorulara yanıt verdik.

Dünya üzerinde 7 milyardan fazla insan bulunuyor. Bu insanlar ise kadın ve erkek olarak ikiye ayrılıyor. Elbette işin içerisine cinsel yönelimler girdiğinde çok daha fazla seçenek çıkıyor. Peki cinsel yönelimleri dışında hem erkek hem de kadın olabilen hermafroditizm; yani çift cinsiyetlilik hakkında ne biliyorsunuz?

Bugün sizlere hermafroditizmi açıklıyoruz. Bir cinsel yönemlimden ziyade doğuştan hem erkek hem de kadın fiziksel özellikleri taşıyabilen bu insanlar, farklı sağlık problemleri de yaşıyabiliyorlar.

Hermafroditizm ismi nereden geliyor?

Hermafroditizm ismi Yunan mitolojisinden geliyor. Hikayesi ise kısaca şöyle:

"Ticaret Tanrısı Hermes ile Güzellik Tanrıçası Afrodit'in oğulları olur. İki tanrının çocuğu olan oğlan Hermafrodit ismini alır. Hermafrodit o kadar güzeldir ki bir su perisinin de dikkatini çeker. Peri kız sürekli Hermafrodit'e yakınlaşmaya çalışır, ancak oğlan naz yapar. Genç oğlandan istediği ilgiyi bulamayan peri kızı, bir gün Hermafrodit gölde yüzerken karşısına çıkar ve sıkıca sarılır. Sarılırken de tanrılardan onları ayırmamaları için yalvarır. Peri kızın bu dileği kabul olur ve ikisi de tek bir vücutta can bulurlar. Bu sayede de çift cinsiyetli bir insan ortaya çıkmış olur."

Günümüzde çift cinsiyetli insanlara Hermafroditizm denmesinin sebebi buradan gelmekte.

Hermafroditizm (Çift cinsiyetlilik) nedir?

Çift cinsiyetli bir birey, her iki cinsiyetten de birincil seks özelliklerinin birkaçına veya tamamına sahip olan kişidir. Örneğin hem bir penis hem de bir vulvaya sahip olmak buna örnek gösterilebilir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse dış ve iç genital organlarda bir uyuşmazlık olduğunda karşımıza çıkan bir durumdur. 4 farklı türde hermafroditizm bulunur. O sebeple çok fazla çeşitlilik gösterebilir. Mesela dış genital bölge bir penis veya vulva olacağı gibi iki organın karışımı da olabilir.

Çift cinsiyetlilik türleri nelerdir?

Her çift cinsiyetli birey aynı değildir? Pek çok farklı kombinasyona sahip olabilen çift cinsiyet türleri arasında kabul gören 4 farklı hermafroditizm türü vardır. Şimdi bu türlere daha yakından bakalım:

45+XX

45+XY

Gerçek gonadan hermafroditizm

Karmaşık hermafroditizm

45+XX

45+XX hermafroditizm türüne sahip bireyler kadınlarda görülen XX kromozomuna sahiptirler. Bu insanlarda kadınlarda görülen yumurtalık vardır, ancak erkeklerde bulunan dış genital bölge; yani penisle ve erkek tipiyle dünyaya gelirler.

Bu tür, genellikle kadın fetusunun rahimde erkek hormonlarına aşırı maruz kalmasından dolayı oluşur. Bunlarla birlikte çoğunlukla uterus, fallop tüpleri gibi diğer kadın cinsel organları normal bir yapıya sahiptir.

45+XY

XY hermafroditizmli bireylerde ise erkeklerde görülen XY kromozomu bulunur. Bu türde dış genital organlar ya tamamen oluşmaz ya da dişi bireylerdeki genital bölgeye benzemektedir. İç cinsel organlar ise duruma bağlı olarak normal ve eksik olabilir. Bu türün oluşmasının nedeni ise genelde erkek ve kadın hormonlarının arasındaki dengenin bozuk olmasıyla alakalıdır.

Gerçek gonadal hermafroditizm

Hem testis hem de yumurtalık yapısının bulunduğu, tam ve gerçek hermafroditizm türüdür. Bireyler XX, XY veya bu kromozomların ikisine birden sahip olabilir. Dış cinsel organlar ise kadın özelliklerinde olabileceği gibi erkek özelliklerinde veya belirsiz bir görünümde de olabilir. Bu durumun gerçek nedeni hala bilinmese de tarımsal pestisitlere maruz kalma gibi durumlar üzerinde yoğunlaşılıyor.

Karmaşık hermafroditizm

Bilinen 46 kromozomlu yapıların haricindeki çift cinsiyetli bireyler burada yer alır. Bu bireylerde kromozom yapısı 46+XXY, 46+XXX veya 45+x0 (Turner sendromu) şeklinde olabilir. Bu bireylerdeki dış ve iç genital organlar, kromozom bozukluğunun türüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Hermafroditizm (Çift cinsiyetlilik) belirtileri nelerdir?

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Günümüz modern tıbbı son derece gelişmiş olmasına rağmen bazı türlerinin hala anlaşılması zor olabilen çift cinsiyetlilik durumunun bazı belirtileri var. Bu belirtiler hermafroditizmin hangi türünün görüldüğüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bilinen bazı semptomlar ise şu şekildedir:

Penis boyutunun küçük olması (mikropenis)

Belirsiz görünüme sahip cinsel organ

Klitorisin normalden büyük olması

Klitorisin penis benzeri bir görünüme sahip olması

İdrar kanalı kısalığı ve açıklığın penisin başka bir bölgesinde yer alması

Labia yapışıklığı

İnmemiş testisler

Ergenlik döneminde cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmaması, gecikmesi veya anormal şekilde gerçekleşmesi

Hermafroditizm (Çift cinsiyet) tedavisi nasıldır?

Hermafrodit bir bireyin tedavi süreci değişkenlik gösterebilir. Bu duruma genelde aile karar verebileceği gibi ülkeden ülkeye göre de değişkenlik gösterebilir. Hermafrodit bir bebeğin tedavisi için genellikle anatomik yapısı incelenerek daha baskın olan cinsiyet atanmaya çalışılır. Cinsel organlarına ilişkin bazı cerrahi operasyonlara girilmesi muhtemelken bazı durumlarda da ergenlik dönemine kadar beklenip sonrasında hormon tedavilerine başlanabilir.

Tam olarak bir hastalık kabul edilmeyen hermafroditizmde ülkeden ülkeye tedavi değişikliği görülebilmektedir. Bazı ülkelerdeki yaklaşıma göre insan sağlığını tehdit etmiyorsa herhangi bir cerrahi tedavi uygulanmaması ve yetişkinlik döneminde bireyin kendi kararına bırakılması da mümkündür.

Bu içeriğimize ek olarak 321GO YouTube kanalının Soramazsın serisinde konuşan bir çift cinsiyetli bireyin videosuna da aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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