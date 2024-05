Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, bu yıl okumak isteyebileceğiniz 4 kitap tavsiyesi verdi. Gates'in dizi izlemek isteyenler için de bir tavsiyesi var.

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan milyarder iş insanı Bill Gates, resmî Linkedln hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gates, bu paylaşımda okuyabileceğiniz veya izleyebileceğiniz 5 eser paylaştı.

Eğer şu sıralar yeni bir kitaba başlamak veya yeni bir diziye başlamak gibi bir düşünce içerisindeyseniz Bill Gates'in tavsiye ettiği eserlere göz atabilirsiniz. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan Gates'in yeni tavsiyelerine yakından bakalım.

Bill Gates'in tavsiye ettiği 5 eser

The Women - Kristin Hannah

Kristin Hannah tarafından kaleme alınan "The Women" isimli kitap, ABD ordusu bünyesinde çalışan bir hemşirenin hikâyesini anlatıyor.

Infectious Generosity - Chris Anderson

TED Talks'un yöneticilerinden bir tanesi olan Chris Anderson tarafından kaleme alınan bu kitap, Bill Gates'e göre daha adil bir dünya yaratmak isteyip de nereden başlayacağını bilemeyenlerin okuması gereken bir eser.

Slow Horses

İlk sezonu 2022 yılında yayımlanan Slow Horses, Apple TV+'ın en popüler yapımlarından bir tanesi. Mick Herron'un Slow Horses isimli romanına dayanan dizi, Bill Gates'e göre karakterlerin ve olay kurgusunun karmaşık olmasına rağmen izlenmeyi hak ediyor.

Brave New Words - Sal Khan

Dünyanın en popüler eğitim platformlarından Khan Academy'nin kurucusu Sal Khan tarafından kaleme alınan Brave New Words isimli roman, yapay zekânın eğitime sağlayacağı faydaları anlatıyor.

How to Know a Person - David Brooks

Bir kişisel gelişim kitabi olarak bilinen How to Know a Person, konuşma ve sosyal becerilerin sonradan öğrenilebileceği gerçeğini vurguluyor ve daha iyi bir iletişim için çeşitli tavsiyeler veriyor.

