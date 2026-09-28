Bill Gates, küresel yapay zekâ düzenlemeleriyle ilgili acil güvenlik önlemi çağrısında bulundu.

Yapay zekânın kontrolsüz gelişimi ve insanlık üzerindeki potansiyel riskleri teknoloji dünyasının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, küresel ölçekte bir yapay zekâ denetim çerçevesi oluşturmanın, Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah sınırlandırma müzakerelerinden çok daha karmaşık ve zorlu olacağını söyledi.

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"ABD küresel lider olmalı"

NBC News’in "Meet the Press" programına konuk olan Gates, ABD’nin yapay zekâ denetiminde küresel bir lider üstlenmesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın yapay zekâ geliştirici şirketlere kısıtlama getirilmesine karşı çıkan ve yarışta önde kalmayı savunan tutumunu değerlendiren Gates, güvenlik denetimlerinin ülkeyi teknoloji yarışında geriye düşürmeyeceğini savundu. Gates, gerekli bilgilendirmeler yapıldığında yönetimin de bu konuda ortak bir uzlaşıya varacağına inandığını ifade etti.

Son dönemde yapay zekâ laboratuvarlarında yaşanan güvenlik endişeleri ve otonom ajanların kontrol dışı hareketleri yetkilileri harekete geçirdi. Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna da ABD ile Çin’in ortak bir çalışma grubu kurarak özyinelemeli ve kendi kendini geliştiren yapay zekâları yasaklayan, denetlenebilir uluslararası bir antlaşmaya öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

En yakın tehlikeyi kötü niyetli kullanımlar oluşturacak

Yapay zekânın gelecekte insanlığın sonunu getireceği yönündeki varoluşsal kaygılardan ziyade bugünün somut tehditlerine dikkat çeken Bill Gates, en büyük riskin kötü niyetli kişilerin elindeki yapay zekâ gücü olduğunu belirtti. Eskiden yalnızca büyük devletlerin yapabildiği siber saldırı veya biyoterör eylemlerinin artık küçük gruplar tarafından da gerçekleştirilebileceğine uyaran Gates, laboratuvar düzeyinde iç izleme ve güvenlik mekanizmalarının şart olduğunu söyledi.

Kongre'de tartışılan "acil kapatma düğmesi" fikrini desteklemekle birlikte, bunun tek başına felaketleri önlemeye yetmeyeceğini, süreçlerin şeffaf biçimde izlenmesi gerektiğini ekledi.