BİM, 1 Şubat günü satışa sunulacak aktüel ürünleri ile birlikte oyunculara son derece uygun fiyatlı PlayStation 4 ve Red Dead Redemption 2 satın alma fırsatı sunacak.

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan BİM, 1 Şubat Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünleri ile oyuncuları fazlasıyla mutlu edecek. 1 Şubat günü BİM mağazalarını ziyaret ederek konsol dünyasının en popüler cihazlarından biri olan PlayStation 4’ün 500 GB’lık sürümüne, 2018’in en popüler oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2 ile birlikte yalnızca 1999 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Yeni yılın ilk günlerinde bir açıklama yapan Sony, şu ana kadar toplamda 91.6 milyon adet PlayStation 4 satıldığını açıklarken, konsol sektöründeki yerini kaybetmediğini de göstermiş oldu. Red Dead Redemption 2 ise satışa sunulduktan yalnızca bir hafta sonra 17 milyon satış sayısına ulaşarak oyuncuların beklentilerini fazlasıyla karşıladığını kanıtlamıştı. BİM, oyun dünyasının bu iki popüler ürününü son derece uygun bir fiyat etiketi ile müşterilerine sunarak oyuncuların gönlünü bir kez daha fethetmiş oluyor.

Oyuncuların donanım ve oyun ihtiyacını karşılayan BİM, ses konusunu da görmezden gelmiyor. Uygun fiyatlı ürünleri ile bilinen Trust’ın Carus oyuncu kulaklığı, yalnızca 125 TL fiyat etiketi ile yine 1 Şubat Cuma günü BİM müşterilerine sunulacak.