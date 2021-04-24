Mağazalarını Tek Tek Kapatan Bimeks’in İflası İlan Edildi

Bir zamanların en çok bilinen, hatta açıldığı dönemde tek bilinen teknoloji satış mağazası Bimeks, alınan mahkeme kararıyla iflasını ilan etti. Şubatta alınıp bu ay ilan edilen karar, yıllardır sıkıntı çeken şirketin hizmetine son vermiş oldu.

Türkiye’nin ilk teknoloji mağazası olarak uzun bir süre boyunca hizmet veren Bimeks’in iflasına karar verildi. Son yıllarda mağazaları bir bir kapanan Bimeks, işlerin buraya varmaması için uzun süredir çaba sarf ediyordu. Ancak bu çabalar maalesef sonuç vermedi ve bir efsane, resmi bir kararla aramızdan ayrıldı.

Eskiden Türkiye’nin 50’den fazla ilinde yaklaşık 200 kadar mağazasıyla hizmet veren Bimeks’in mağazaları teker teker kapanmaya başlamıştı. 2018 yılında sadece birkaç mağazası kalan şirketin faaliyetine geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla son verildi.

Karar şubat ayında verildi

Durum aslında yeni değil. Bimeks’in iflas kararı, 17 Şubat 2021’de yürütülen mahkemede verilmişti. Alınan kararın ilanıysa 12 Nisan’da gerçekleşti. 2018 yılında şirketin sadece 3 mağazası kalmıştı. Zaten iflasın geleceği de bu zamanlardan hissediliyordu. 2013 yılında Electro World’ün Türkiye kolunu tamamen satın alarak büyük bir adım atan şirketin düşüşe geçmesi gecikmedi. 2018’de mağazaları bir bir kapanan ve işçileri işten çıkarılan Bimeks, 2019 yılında borsa kotundan çıkarıldı.

32 yıllık macera son buldu

Kapanan mağazalar ve işine son verilen çalışanlardan sonra tabii davalar açılmaya başlandı. Bimeks’e açılan davalardan biri, şubat ayında sonuç verdi. Alınan kararla şirketin iflası kesinleşti. Böylece 1989’da, İstanbul’da küçük bir mağazayla faaliyete başlayan; bir zamanlar ülkenin en ileri gelen teknoloji mağazalarından biri olarak organize perakende şirketlerinin ilk 5’inde yer alan Bimeks, tüketiciye temelli veda etmiş oldu.