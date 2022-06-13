Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu kararın nedeni, BTC ağında yaşanan tıkanıklık. Yatırımcılar, Ethereum veya BNB Chain gibi farklı ağları kullanarak Bitcoin çekimleri yapabiliyorlar.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde kripto para piyasalarının kan gölüne döndüğünü, Bitcoin'in 2020 yılındaki seviyesine kadar gerildiğini aktarmıştık. Düşüş devam ederken şimdi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Bitcoin çekimlerini durdurduğunu açıkladı.

Binance'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, BTC ağında bir tıkanıklık yaşandığı belirtildi. İşlemlerin askıya alınmasının nedeni de tam olarak buydu. Teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünden bahseden Binance yetkilileri, Bitcoin çekimi yapmak isteyen yatırımcıların diğer ağları kullanmaları gerektiğini duyurdular. Yani Bitcoin çekecekseniz, Ethereum ya da BNB Chain ağlarını kullanmanız gerekiyor.

Binance'in Twitter'daki açıklaması şu şekilde:

"Binance, zincir üzerinde takılı kalan bir işlemden dolayı $BTC ağındaki #Bitcoin çekimlerini geçici olarak durdurdu. Ekibimiz sorunu çözmek için çalışıyor ve yakında daha fazla detay paylaşacağız. Çalışma devam ederken, diğer ağlar üzerinden BTC çekmeye devam edebilirsiniz."

Bitcoin'deki son durum:

Kripto paralar demişken, sabah saatlerinde kara pazartesi dediğimiz durumun bile şimdiden iyi olduğunu görüyoruz. Zira Bitcoin, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 23 bin 700 dolardan işlem görüyor. Bu rakam, son 24 saatte yüzde 13'ten fazla değer kaybı yaşandığı anlamına geliyor. Diğer kripto para birimleri de Bitcoin gibi çöküşteyken piyasadaki toplam para da 2021'in başından beri ilk kez 968 milyar dolar seviyesine kadar inmiş durumda...