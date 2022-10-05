Binance Türkiye, 50 kişinin 500 dolar ödül bölüşeceği ücretsiz eğitimini duyurdu. "Kripto 101" isimli bu eğitimde üniversite çağındaki gençlere finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. İşte bu önemli eğitimle ilgili tüm detaylar...

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Binance, Türkiye'deki üniversite öğrencileri için çok önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Tamamen ücretsiz olan "Kripto 101" isimli eğitim kapsamında, gençlere finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Bu eğitimde elbette kripto paralar, Web 3.0 ve blockchain ön planda olacak.

Binance Türkiye'nin gerçekleştirdiği etkinlik, 7 Ekim 2022'de saat 19:00'da başlayacak. Binance Türkiye yöneticileri ile Türkiye'deki kripto para fenomenlerinin katılacağı ve açıklamalar yapacağı eğitim, Binance Live ve Binance Türkiye'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Kayıt yaptıran öğrencilere finansal okuryazarlık sertifikası da verilecek.

500 dolar değerinde de hediye dağıtılacak!

Binance Türkiye'nin Kripto 101 eğitimi, standart eğitimlerden farklı olacak. Zira kripto para borsası, eğitimden hemen sonra bir quiz yapacak ve katılımcıların tamamı bu quize katılabilecek. Sorulan sorulara en fazla doğru cevabı veren 50 kişi ise 500 dolar değerinde 500 (BUSD) paylaşacak. BUSD'nin Binance tarafından piyasaya sürülen ve 1 dolara endeksli olan stabil coin olduğunu söyleyelim. Bu quiz'e girmek isteyen katılımcıların Binance Live kullanmaları gerektiğini de belirtelim. Ödül kazanabilmek için de daha önceden Binance hesabı açmış ve kimlik doğrulama işlemlerini de tamamlamış olmalısınız.

Eğer siz de Binance Türkiye'nin 7 Ekim'deki ücretsiz eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isterseniz, buradaki bağlantıya ulaşabilir ve kayıt formunu doldurabilirsiniz.