Microsoft'un Bing arama motorunu satmak için Apple'a yıllarca teklifler sunduğu ancak tekliflerin kabul edilmediği ortaya çıktı. Ret kararının sebepleri de hiç şaşırtıcı değil.

Büyük firmalar arasında bazı hizmet ve ürünlerin el değiştirmesi çok sık olmasa da görülebilen bir durum. Pek çok firma, rekabet etmek istemedikleri durumlarda sahip olduğu bazı markalardan, ürünlerden ya da hizmetlerden vazgeçme yoluna gidebiliyor. Microsoft'un da zamanında Bing'i Apple'a satmayı amaçladığı ortaya çıktı.

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Mahkemeye sunduğu belgelerde Google, Microsoft'un Bing'i 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 ve 2020 yılında Apple'a satmaya çalıştığını ortaya koydu. Arama motorunun sahip olduğu arama kalitesi sorunları nedeniyle Apple, bu anlaşmayı tamamlamayı defalarca reddetti. Google, mahkemede yaptığı açıklamada "Her seferinde Apple, Bing'in Google'a karşı göreceli kalitesini inceledi ve Google'ın Safari kullanıcıları için daha iyi seçenek olduğuna karar verdi. Bu rekabettir." ifadesini kullandı. Apple, Microsoft'un birlikte Bing'i geliştirme önerisini de reddetti.

2023 yılının son çeyrek verilerine göre Bing, pazarın yalnızca %3'lük kısmına sahip. Bu dönemde arama ve reklam kanadından 3,2 milyar dolarlık bir ciroya ulaştı. Google'ın cirosu ise aynı dönemde 48 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Öte yandan Microsoft'un yapay zekâ yatırımları ve ChatGPT entegrasyonu gibi özellikleri sayesinde zor da olsa bu mücadelede daha iddialı konuma gelebilirler.

Buradaki bir diğer etkili noktanın da pazardaki rekabet olduğunu göz önüne almak gerekiyor. Google; iPad, iPhone ve Mac cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Böylece Google, Apple'ın kendisine rakip bir arama motoru geliştirmesine engel de oluyor.