Elon Musk'ın Bitcoin dağıttığını iddia eden paylaşımlara kanan bir adam, 560 bin dolar değerinde 10 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı. Sebastian adlı adam, tek seferde dolandırıcılara en fazla Bitcoin kaptıran kişi konumunda.

Kripto paralar, yatırımcılar kadar dolandırıcıları da heyecanlandırıyor. Özellikle küçük ve amatör yatırımcıların heveslerinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, insanlara kolay yoldan paralarını katlama vaadinde bulunarak yatırım için biriktirdikleri paraları kapıp ortadan kayboluyorlar.

Almanya’da yaşamına devam eden Sebastian adlı bir adam da kripto para dolandırıcılarının hevesinden faydalanarak dolandırdıkları kişiler arasında yer alıyor. Sebastian’ın hikayesini ilginç ve korkutucu kılay şey ise oldukça profesyonel gözüken dolandırıcıların tuzağına düşmüş ve tam tamına 560 bin dolarını dolandırıcılarına kaybetmiş olması.

Dolandırıcılar, profesyonel görünümlü bir web site hazırlayarak inandırıcılıklarını artırıyorlar

BBC tarafından aktarılan bilgilere göre Sebastian, bir akşam evinde oturmuş telefonuyla oynarken Elon Musk’ın tweet bildirimini görmüş ve tweette yazan "Dojo 4 Doge?” mesajının ne anlama geldiğini merak etmiş. Sebastian, olayın devamını, “Altında bir link vardı, tıkladım ve Bitcoin dağıttığını gördüm” şeklinde anlatıyor.

Linke tıkladığında profesyonel görünen ve Bitcoin dağıtımının bütün hızıyla devam ettiği bir web sayfası ile karşılaştığını söyleyen Sebastian, söz konusu web sayfasının katılımcılara yatırdıkları parayı ikiye katlama vaadinde bulunduğunu, bir köşede ise kalan vakti gösteren bir kronometrenin geri sayım yaptığını söylüyor.

Daha fazla kazanmak için tek seferde 10 Bitcoin göndermiş

“Yarışma Elon Musk'ın Tesla ekibi tarafından düzenlenmiş görünüyordu. Katılımcılardan 0,1 Bitcoinden (yaklaşık 6 bin dolar) ile 20 Bitcoine (yaklaşık 1,2 milyon dollar) kadar Bitcoin göndermeleri halinde iki katının kendilerine geri gönderileceği vaat ediliyordu” diyen Sebastian, mavi tıklı teyitli logoyu yeniden kontrol edip 5 Bitcoin mi yoksa 10 Bitcoin mi göndereceğine karar vermeye çalıştığını söylerken “Bu kesinlikle gerçek, maksimuma oyna diye kendime telkinde bulunup 10 Bitcoin gönderdim” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’leri gönderdikten sonra 20 dakikalık bekleme süresinin başladığını, her 30 saniyede bir ekranını güncelleyerek Bitcoinlerinin iki katına çıkıp çıkmadığını kontrol ettiğini ifade eden Sebastian, Elon Musk'tan yeni bir kriptolu tweet gelince içine su serpildiğini, Bitcoin dağıtımıyla ilgili ilk tweetin gerçek olduğuna daha da inandığını söylüyor.

Bitcoin'leri kurtarabilmek için tüm girişimler sonuçsuz kaldı

Ekranda bulunan kronometre sıfırlandığında cüzdanında hiçbir değişiklik olmamasıyla “Bunun büyük bir dolandırıcılık olduğunu anladım” diyen Sebastian, sonrasını ise “Kafamı koltuktaki yastıkların arasına gömdüm, kalp atışım hızlandı. Ailemin hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik ve çocuklarıma tatile gitme hayallerimi boşa düşürmüştüm. Üst kata çıkıp yatağın kenarına oturdum. Karımı uyandırıp ne büyük bir hata yaptığımı anlattım” diyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Sebastian, bir fırsat yakaladığını düşünerek gönderdiği Bitcoin’lerin peşini hemen bırakmadı ve tamamını ya da en azından bir kısmını geri alabilmek umuduyla dolandırıcılık yapan web sayfasına e-postalar gönderdi. Ancak tüm bu girişimler sonuçsuz kaldı ve Sebastian, yüz binlerce dolarını kaybettiğini kabullendi.

Amsterdam'daki blok zinciri teknolojisi danışmanlığı şirketi Whale Alert, blok zincir analistleri, kripto paraların gerçek zamanlı hareketini takip edip eğilimleri gözlemliyor. Bu kapsamda şirket, bu tür dolandırıcılık işlemlerine karşı yetkilileri harekete geçirmeye çalışsa da bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Whale Alert, Sebastian'ın 10 Bitcoin'i transfer etmesini ve birkaç gün içinde kimliği belirsiz kişilerce paraya çevrilmesini dehşetle izlemiş ve Sebastian'ın 10 Bitcoin'inin, tanık oldukları en büyük tek işlemde transfer olduğunu belirtiyorlar.