ABD'de Bir Adama Cinayet ve Yamyamlıktan Dava Açıldı

ABD'de 39 yaşında bir adama cinayet ve yamyamlıktan dava açıldı. Kolluk kuvvetleri, katil zanlısının evinde bir insana ait doku gibi kan donduran delillere ulaştılar. İşte o korkunç olayın detayları...

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Idaho eyaletinde yaşamını sürdürmekte olan biri olan 39 yaşındaki James David Russell isimli adama, cinayet ve yamyamlıktan dava açıldı. İddialara göre Russel, 70 yaşındaki David M. Flaget isimli bir adamı öldürdü. Bunun yetinmeyen Russel, talihsiz adamı yedi...

Olay tam olarak anlaşılmış olmasa bile şu ana dek elde edilen bulgular, kan donduran cinsten. Öyle ki kolluk kuvvetleri, Russel'in evinde kan bulaşmış bir mikrodalga fırın ile yine kan bulaşmış bir bıçak tespit ettiler. Ayrıca evde yapılan incelemelerde bir insana ait doku örneklerine de ulaşıldı.

Et yiyerek iyileşeceğini düşünmüş

Katil zanlısı James David Russell.

Dava dosyasını incelemeyi başaran ABD basını, korkunç cinayet ile ilgili tüyler ürperten detaylara ulaştı. İddialara göre James David Russel, beynini iyileştirmek istiyordu ve bunun yolu da et yemekti... Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dedektif Phillip Stella, "Bildiğim kadarıyla bu, Idaho'daki ilk yamyamlık davası." ifadelerini kullandı.

Phillip Stella, bunun sıradan bir cinayet olmadığını ifade ediyor. "Bu, karşılaştığımız en kanlı suç mahalli değildi ama daha ziyade psikolojik bir "Burada ne haltlar dönüyor?" ve "Neden insan parçaları topluyorum?" tarafı vardı. Çok sık karşılaşmadığımız karanlık yolda yapılan bir yürüyüştü." şeklinde konuşan dedektif, bu cinayette hiçbir zaman aydınlatılamayacak çok fazla yön olduğunu söyledi...