Yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenler için hoparlörler şart. Hoparlörler arasında farklı özelliklere sahip birçok seçenek var. Herkesin beğenerek kullandığı hoparlörler hangileri biliyor musunuz? İster evde ister dışarıda kullanabileceğiniz hoparlör önerileriyle geldik.

Hoparlörler, yüksek sesten hoşlananların en sevdikleri ürünlerden. Film izlerken ya da oyun oynarken kendinizi orada gibi hissetmek istiyorsanız hoparlörler sizin için istek değil, ihtiyaç. Film izlerken, müzik dinlerken ya da oyun oynarken bangır bangır ses olsun istiyorsanız alabileceğiniz birçok hoparlör var.

Film, müzik veya oyun zevkinizi arşa çıkaracak hoparlörler özellik ve tasarımlarıyla birbirinden ayrılıyor. Sizin için en çok tercih edilen ve kullananların bol bol övdüğü hoparlör seçeneklerini listeledik.

Hoparlör alanların ilk başvurduğu marka: JBL Go 2 IPX7 Bluetooth Hoparlör

Hoparlör denince herkesin aklına ilk JBL geldiğini biliyoruz. JBL hoparlör, müthiş özellikleri yanında bir de su geçirmez. Eee, bir insan daha ne ister ki, değil mi? Renk seçenekleri oldukça fazla. Bu sayede kendi zevkinize göre tercih edebiliyorsunuz. Hafifliği onu vazgeçilmez bir hopörler yapıyor. Çantanıza atıp her yere götürebiliyor ve ortamı hareketlendirmek istediğinizde çıkarabiliyorsunuz. JBL'in üzerinde rahatça kontrol edebilmeniz için ses ve bluetooth tuşları var.

Hem bluetooth hem kablolu bağlantı yapabiliyor.

1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar çalışabiliyor.

kadar çalışabiliyor. Havuz kenarında ya da yağmurlu havada kullanmak mümkün.

184 gr ağırlığında.

Her yere taşınabilmesi için oldukça küçük, avuç içine bile sığabiliyor.

2.5 saat şarjla 5 saat kullanılabiliyor.

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Benim hoparlörüm geniş bir alanda etkili olsun diyorsanız T&G hoparlörün 10 metreye kadar çekim gücü var. Ses yüksekliğinin sizi memnun edeceğine emin olabilirsiniz. 95 dB ses yüksekliği ile partilerde en çok onun sesi duyulacak! T&G hoparlörün en beğeneceğiniz özelliği ise 2-4 saat arası kullanılabilmesi.

1200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

560 gr ağırlığıyla yanınızda taşımaya uygun.

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Müziğiniz hiç susmuyor: Anker Soundcore Motion+ Kablosuz HiFi Bluetooth Hoparlör

Anker hoparlörün öne çıkan özelliği ne diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Yüksek çözünürlüklü sesiyle her şeyi net duymanızı sağlıyor. 2 ultra yüksek frekanslı hoparlörü ile odanın içi sevdiğiniz müzikle doluyor.

Tamamen su geçirmez yapısıyla sıvılara karşı korunaklı.

yapısıyla sıvılara karşı korunaklı. 12 saat boyunca dinleme imkânı.

30 Watt güç

6700 mAh batarya

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Oyunları daha zevkli hâle getiren Rampage RMS-X9 2.0 RGB Gaming Oyuncu Speaker

Oyun oynarken içinde gibi hissetmeliyim diyenlerin alması gereken Rampage hoparlör 2'li geliyor. Mükemmel ambiyanslar oluşturmak için bu ışıklı hoparlörler ideal. USB ve 3.5 mm jack girişi ile istediğiniz aygıta rahatça bağlamanız mümkün. Küçük olsa da sesi size yetecek kadar yeterli olan hoparlör iyi bir seçenek olabilir.

700 gr ağırlık

ağırlık 6 W ses gücü

82 x 102 x 185 mm boyutlarına sahip.

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Kaliteli sesiyle hayran bırakan Grundig Solo Bt Hoparlör

Küçüklüğü sizi yanıltmasın, bu hoparlör hem kaliteli hem güçlü ses çıkarıyor. İstediğiniz her an istediğiniz yerde müzik dinlemek için Grundig Solo Bt, ideal bir cihaz. Eğlenceli anlarınızın bir anda bozulmaması için su geçirmez özelliğe sahip.

20 saatten fazla çalma süresi

çalma süresi 30 metreye kadar bluetooth bağlantısı

Ses yükselse bile sesin kalitesi bozulmuyor.

bozulmuyor. Grunding hoparlörün pasif bas radyatörü teknolojisi size konser hissi yaşatıyor.

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Rengarenk sevenlere özel LG PH1 Yeni Nesil LED Işıklı Bluetooth Speaker

Müzik bir başladı mı hiç susmasın diyenlerdenseniz LG hoparlörün 3 saat çalma özelliği sizi memnun edecektir. Hoparlörün üzerindeki işaretle telefonla konuşmak mümkün. LG hoparlörün en güzel özelliği 360 derece ses efekti olması. 360 derece ses efekti ile müzik tüm odaya dengeli dağılıyor. Her yeri ışıl ışıl yapan LED ışıklandırma özelliği ile partileriniz daha hareketli!

1.9 kg ağırlık

3.5 mm jack veya bluetooth bağlantısı

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İstediğiniz her yerde dinlemek için Btech Charge 3+ Bluetooth Taşınabilir Kablosuz Hoparlör

Çekim mesafesi 10 metreyi bulan Btech hoparlör, yanınızda olmasını istediğiniz her an sizinle. Hoparlörünü tarzına uydurmak isteyenler için birçok farklı rengi var. Ben nerede olursam müziğim orada olsun diyorsanız tercihinizi Btech hoparlörden yana kullanabilirsiniz.

2-3 saatte şarjdan sonra 4-5 saat kullanılabiliyor.

kullanılabiliyor. 90 x 90 x 213 mm boyutlarında.

640 gr ağırlığı var.

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Bilgisayarınızın en büyük eşlikçisi olacak Dark SP100 1+1 Multimedia USB Speaker

Bilgisayara uyumlu hoparlör hangisi diyenler için cevap Dark hoparlör. 2'li set halinde gelen hoparlör ergonomik yapıya sahip. Odadan odaya taşırken sizi hiç yormuyor. Tak-çalıştır hoparlörlerden biri olan Dark hoparlörleri çalıştırmak çok kolay.

Kolayca ayarlanabilen ses düzeyi

Dışarıda kullanmaya uygun.

Powerbank ve bilgisayara takılarak dışarıda kullanılabiliyor.

Toplam 190 cm kablo uzunluğu

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Minicik yapısıyla her yere sığan Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Mini Hoparlör

Minicik Mi hoparlörün küçüklüğü sizi yanıltmasın. Mini boyuyla 10 metreye kadar etkili. Acil müzik dinleme ihtiyaçlarınızda 1-2 saat şarjla 10 saat kullanabiliyorsunuz. Mi hoparlörün de su geçirmez özelliği var. Yani her ortamda şarkılarınızı dinlemeniz mümkün.

182 gr ağırlığıyla her yere götürmeye uygun.

86 x 45 x 45 mm boyutlarına sahip.

2000 mAh pil kapasitesi

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Işıl ışıl her yer: Anker Soundcore Flare II 20W Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Bass sizin kırmızı çizginizse o zaman aradığınız hoparlör Flare 2 olabilir. Bass Up teknolojisi ile dinlediğiniz şarkıların baslarını en güzel şekilde duyabiliyorsunuz. Diğer hoparlörlere göre %100 daha fazla bas sağlaması Flare 2'nin en güzel özelliklerinden. 6 farklı aydınlatma modu ile şarkılara ve ortama göre renklendirebiliyorsunuz.

Suya dayanıklı tasarımı ile her ortamda müzik devam ediyor.

5.200 mAh batarya

12 saatlik çalma süresi

Hızlı şarj girişi sayesinde 0'dan 100'e 3.5 saatte çıkabiliyor.

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