3 Yaşındaki Bir Çocuk, Evinin Bahçesinde Pembe Çekirge Buldu

ABD'de 3 yaşındaki bir çocuk, evinin bahçesinde pembe çekirgeye rastladı. Böcekleri çok seven çocuk, doğada nadir görülen davetsiz misafirle uzunca vakit geçirdi.

Çekirgeleri genel olarak yeşil tonlarda görüyoruz ve şimdiye kadar bizi sadece boyutlarıyla şaşırtabildiklerini sanıyorduk. Ancak ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir ailenin küçük oğlu, çekirgelerin pembe renge sahip olabileceğini gösterdi.

Teksas'ın Austin şehrinde yaşayan Allison Barger adlı bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Brooks'un evin bahçesinde pembe çekirge bulduğunu söyledi. Brooks'un böcekleri çok sevdiğini söyleyen Barger, "Zamanını, çekirgeye ne kadar şirin olduğunu söyleyerek harcadı. İnternette arama yapana kadar, ne kadar nadir olduğu hakkında fikrimiz yoktu." dedi.

Pembe çekirgeler, albinizme neden olana benzer çekinik bir geni etkileyen, eritizm adı verilen genetik bir mutasyonun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Delaware Üniversitesi'nden bir entomolog olan Jared Ali, pembe çekirgelerin çekinik bir niteliğe sahip olduğunu ve vahşi yaşamda nadiren rastlandığını belirtti. Bununla birlikte, bazı uzmanlar pembe rengin çekirgelerde baskın bir özellik olduğunu, ancak avcıların onları kolayca fark etmesi nedeniyle zaman içinde azaldıklarını düşünüyor.

Ali, "Çekirge yiyen bir yırtıcı olsaydınız, pembe çekirgeleri yeşil olanlardan daha iyi fark ederdiniz. Pembe bireyler için yaşamak daha zor olabilir, çünkü yeşil bir dünyada yaşıyorlar." dedi. Ayrıca pembe çekirgelerin, pembe olmanın faydasını görecekleri bir ortam nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini ekledi.