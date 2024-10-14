Bir haftanın neden beş, altı veya sekiz değil de yedi gün olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu olgunun temellerini kim attı veya bu yedi gün neye göre kim tarafından belirlendi?

Bu sorunun cevabını doğrudan Güneş’te, Ay’da veya gezegenlerin farklı hareketlerinde bulmayı umut ediyor olabilirsiniz. Ancak ortaya çıkış hikâyesi beklediğinizden biraz daha farklı.

Gelin, bir haftanın neden yedi gün olduğuna bakalım.

Zamanın hesaplanmasında, ayın ve gezegenlerin hareketleri önemli bir rol oynadı.

Hepimizin bildiği gibi Güneş’in tam bir döngüsü yani 1 gün, Dünya’nın kendi ekseni etrafında tam bir dönüşü ile oluşur. Yıl da Dünya’nın Güneş etrafındaki 1 tam turundan meydana gelir ve bu da 365 güne tekabül eder.

Fakat haftanın kaç gün olacağının belirlenmesi noktasında, ayın tam döngüleri veya gezegenlerin hareketleri etkili olmamıştı. Yedi günlük bu sürecin temelleri, Mezopotamya’da yaşamış olan Babillilere dek uzanır.

Babilliler, 7 gök cismini tespit eden ve genel itibarıyla gökyüzünü büyük bir dikkatle inceleyen bir uygarlıktı.

Çünkü 7 gök cismi, Babilliler için oldukça önemli ve kutsaldı. Bu sebeple haftalarını bu sayıya göre düzenlediler. Ayrıca bu uyarlık, ay döngülerini inceledikten sonra ayın evrelerini 4 eşit parçaya bölerek haftalarını oluşturdular.

Uygarlık, bir ayın ortalama 28 gün sürdüğünü fark etti ve bu süreyi de her biri 7 gün olacak şekilde 4 parçaya böldüler. Yine ayın döngüsü, Babilliler için önemliydi çünkü bu döngülere göre çeşitli dini ritüeller düzenliyorlardı.

Diğer uygarlıklar ise haftalarını, farklı sürelerde belirlemişlerdi.

Mesela Romalıların 1 haftası 8 gün, Mısırlıların da 10 gün sürüyordu. Ancak zaman içinde Persler, Yahudiler, Yunanlılar ve ardından Romalılar, Babillilerin 7 günlük haftasını benimsediler.

1 haftanın 7 gün olması fikri, gün geçtikçe tüm uygarlıklara yayılıyordu. Hatta Roma’da bu zaman dilimi, hükümdar tarafından resmileştirildi ve bunun yanında pazar günü tatil ilan edildi.

Bu karar da modern dünyada kullanılan 1 hafta 7 gündür kararının temellerini oluşturdu. Yine hafta sonu kavramı da 20. yüzyılda ortaya çıktı. Kısaca 1 haftanın 7 gün olması, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin bir sonucu olarak kalıcı hâle geldi ve bugün hâlâ geçerliliğini korumakta.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: