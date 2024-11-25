Yapılan bir araştırma, bir işin son teslim tarihinden sonra teslim etmenin etkilerini ortaya koydu. Geç teslim daima olumsuz algıya yol açarken erken teslim, hiçbir etkiye sahip değildi.

Kanada'da hizmet vermekte olan Toronto Scarborough Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir işi zamanında teslim etmenin etkileriyle ilgili bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırma, konuyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Bugün ister okuyor ister çalışıyor olun, üzerinize yüklenen bir işi zamanında teslim etmeniz gerekir. İşte yapılan çalışma, bu teslim süresini aşmanın oldukça olumsuz sonuçları olduğunu gözler önüne serdi. Ancak bir işi teslim süresinden önce tamamlamak, tahmin edildiği gibi pek de önemli değildi.

Yaptığınız iş en iyisi olsa bile teslim tarihini geçirdiğiniz zaman bir önemi kalmıyor

Yapılan araştırmaya göre bir işi zamanından daha geç teslim ederseniz en iyi işi yapmış olsanız bile olumsuz algıya neden olacaksınız. Ayrıca işi ne kadar geç teslim ettiğinizin veya önceden haber vermiş olmanızın da bir önemi de yok. Öte yandan; aldığınız bir işi erken teslim etmenin de herhangi bir olumlu etkisi yok. İster haftalar önce isterseniz saatler önce teslim. Kimse sizi bundan kaynaklı olarak tebrik etmeyecektir.

Ancak yapılan araştırma, teslim süresini kaçırmakla ilgili sebeplerin olumsuz algıyı kırabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle de gecikmeye neden olan şey sizinle ilgili değilse bunu mutlaka işi teslim edeceğiniz kişiye bildirin.