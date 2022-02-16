Sadece Bir Tarafı Kulaklık Olan Kablosuz Kulaklık: EKSA H1

Çinli teknoloji şirketi EKSA, tek taraflı kablosuz kulaküstü kulaklığı H1’i tüketicilerin beğenisine sundu. EKSA H1, 57 saat müzik dinleme ve aynı anda birden çok cihaza bağlanma gibi etkileyici özellikler sunuyor.

Hayatın giderek dijitalleşmesi ile birlikte önem kazanmaya devam eden kablosuz kulaklıklar, zaman zaman hayattan soyutlaması nedeniyle istenmeyen sorunlara yol açabiliyor. Bu durumun farkında olan Çinli teknoloji şirketi EKSA ise yalnızca sol veya sağ kulağa takılan özel tasarım bir kablosuz kulaküstü kulaklık geliştirdi. Gelin hep birlikte, “H1” isimli bu ilginç kulaklığa hep birlikte bakalım.

EKSA H1, aslında standart bir kablosuz kulaküstü kulaklıklardan pek de farklı değil. Ancak bu kulaklığın bir tarafında, kulağınızı tümüyle saracak bir bölüm bulunmuyor. Böylelikle bir yandan telefonla konuşurken ya da müzik dinlerken, diğer yandan da hayattaki sesleri duyabiliyorsunuz. Boş kısım, ergonomik şekilde tasarlanmış bir bölüm ile başınızı çevreliyor.

İşte tek taraflı kablosuz kulaküstü kulaklık EKSA H1

EKSA’nın tek taraflı kablosuz kulaklığı, yalnızca 140 gram ağırlık değerine sahip olan nispeten hafif bir kulaklık. Kulağınıza taktığınız bölümde kontrol butonlarına sahip olan EKSA H1, bu sayede kulaklığın kontrolünü kolaylaştırıyor. 50 metrelik menzile sahip olan ve PC, dizüstü bilgisayarlar, Mac’ler ve akıllı telefonlar gibi ürünlerin tümünde kullanılabiliyor. Üstelik bu kulaklığı aynı anda birden çok cihaza bağlayıp, işleri daha da kolaylaştırabiliyorsunuz.

EKSA H1, 500 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor. Bu batarya ile 57 saat boyunca müzik dinleyebilir, 30 saat görüşme yapabilirsiniz. Kulaklığın bekleme süresi ise tam 165 saat. Kolay kolay bitmeyecek bu bataryayı şarj etmek içinse sadece 1,5 saate ihtiyaç duyacaksınız. Son olarak; bu kablosuz kulaküstü kulaküstü kulaklığın gürültü engelleme özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

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