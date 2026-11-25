GTA 6, bazı PS5 konsollarında aşırı ısınma ve donanım arızalarına yol açmaya başladı.

Milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla beklediği GTA 6 nihayet piyasaya sürüldü ve oyuncular Leonida sokaklarında Jason ve Lucia ile maceradan maceraya atılmaya başladı.

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Ancak oyunun konsolları zorlayan grafikler ve teknik altyapısı, bazı PS5 konsollarının donanımını âdeta eritiyor.

Canlı yayında bir konsol yandı

Oyunun çıkışından yaklaşık bir hafta sonra "shivjam" adlı Twitch yayıncısı, son yayınından aldığı bir kesiti X üzerinden paylaşarak PS5 konsolunun oyun ortasında çöktüğünü gösterdi. Görüntülerde Jason ve Lucia'nın motora bindiği sırada ekranın donduğu, pikselleşerek yeşile döndüğü ve ardından konsolun tamamen kapandığı görülüyor. Yaşananların ardından açıklama yapan yayıncı, "GTA 6 bu gece PS5'imi yaktı. Konsol tamamen gitti." ifadelerini kullandı.

Aynı yayın sırasında konsolun daha önce de çöktüğünü belirten shivjam, sorunun düzeldiğini düşündüğü sırada cihazın tamamen bozulduğunu aktardı. Bazı kullanıcılar bu durumun konsolun fiziksel bakım eksikliğinden kaynaklandığını öne sürse de yayıncı, cihazın içini açarak paylaştığı videoda fanlarda neredeyse hiç toz bulunmadığını ve konsolu açık bir alanda muhafaza ettiğini kanıtladı. Oyuncular, oyunun devasa boyutunun ve yoğun grafik talebinin grafik işlemcisini aşırı ısıtmış olabileceğini düşünüyor.

Başka bir yayıncının da başına geldi

Benzer bir donanım arızası, oyunun çıkışından kısa bir süre sonra "JoJoJosiah" adlı bir başka yayıncının da başına geldi. X'te paylaşılan videoda, oyunu duraklatıp odadan ayrılan yayıncının geri döndüğünde PS5 konsolundan yoğun dumanlar çıktığını gördüğü anlar yer alıyor. Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yayınlara ara vermek zorunda kaldığını belirten yayıncı, konsolunu yenisiyle değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan bu olaylar şimdilik münferit vakalar gibi görünse de Reddit üzerindeki pek çok oyuncu da benzer çökme ve aşırı ısınma sorunları bildirmeye başladı. Şu ana kadar Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında benzer bir arıza rapor edilmezken, Rockstar Games cephesinden konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama gelmedi.