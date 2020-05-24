Birçok süper kahraman silahını gerçeğe dönüştüren the Hacksmith isimli bir YouTube kanalı, Iron Man’in plazma eldiveni için kolları sıvadı. Ekip, gerçek teknolojiyle oldukça başarılı bir Iron Man eldiveni yaptı.

Beyaz perdede ünlü oyuncu Robert Downey Jr. tarafından canlandırılan Iron Man, Marvel Sinematik Evreni’nin en popüler kahramanlarından bir tanesi ve doğal olarak popüler kültüre etkisi de bir hayli fazla. Birçok noktada kendisini gösteren bu popülerliği, cosplay’lere de yansıyor ancak bugün sizlere aktaracağımız haberde cosplay’den bir adım daha ötesini göstereceğiz.

Makineler yapma konusunda uzmanlaşmış the Hacksmith isimli YouTube kanalı, repertuarında protosaber (bir tür ışın kılıcı), Batarang ve daha birçok süper kahraman silahı barındırıyor. Ancak ekip, işleri bir adım daha öteye götürerek bir Iron Man kostümü ya da daha doğrusu eldiveni yapıyor.

Iron Man eldiveni

Ekip, Iron Man’in filmlerde, oyunlarda ve çizgi romanlarda sık sık kullandığını gördüğümüz plazma eldivenini teknolojiyle birlikte gerçeğe döküyor. Eldiveni kullanabilmek için elektrikli bir sırt çantası gerekse de ekibin ortaya koyduğu sonucun oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii filmlerde gördüğümüzden biraz uzak olsa da Tony Stark’ın da bu konudaki ilk girişiminin gerçekten etkileyici olmaktan biraz uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla the Hacksmith ekibinin elinden çıkan eldivenin ileri teknolojiyle gayet başarılı bir uyarlama olduğunu belirtmekte fayda var.

Filmlerde, oyunlarda ya da çizgi romanlarda gördüğümüzden nispeten biraz uzak olsa da bir tür kaynak makinesi gibi çalışan eldivenin metalleri kesme ya da yarma işinde oldukça başarılı olduğu bir gerçek. Peki, siz the Hacksmith ekibinin Iron Man eldiveni hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.