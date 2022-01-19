Birleşik Krallık, haftada 4 gün çalışma denemelerine başlıyor. Altı ay sürecek deneme programına 30 şirket katılacak.

Haftada dört gün çalışmanın, çalışanların daha az yorulmasını neden olarak üretkenliği artırmak gibi faydalar sağlayabileceği yıllardır gündemde olan bir konu. COVID-19 pandemisiyle birlikte iş anlayış ve ortamında köklü değişikliler yaşanmasıyla bu konudaki tartışmalar son zamanlarda iyice artmış durumda.

Yıllardır konuşulan bu uygulama için şimdi Birleşik Krallık, altı ay sürecek olan bir ‘haftada 4 gün çalışma’ denemesine başlıyor. 30 İngiliz şirketin katılımıyla gerçekleşecek olan deneme süresince şirket çalışanları, tıpkı 5 gün çalışıyormuş gibi aynı miktarda maaş almaya devam edecek.

Dört günlük çalışma modeli, mevcut çalışma modeline meydan okuyor

Düşünce kuruluşu Autonomy, 4 Day Week UK Kampanyası ve Oxford Üniversitesi, Boston Koleji ve Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar ile ortaklaşa bir şekilde 4 Day Week Global tarafından yönetilen pilot uygulamaya katılanlardan, artık her hafta ek bir izin günleri olacağı için zamanlarının yalnızca yüzde 80'ininde yüzde 100 üretkenlik sağlamaları isteniyor.

4 Day Week Global pilot program yöneticisi Joe O'Connor ise programa dair "Giderek daha fazla işletme, ücretlerini düşürmeden işçi saatlerini azaltmalarını sağlamak için üretkenlik odaklı stratejilere geçiyor. Pilot programımıza ve daha geniş anlamda dört günlük haftaya yönelik artan ivme ve ilgi bizi heyecanlandırıyor. “ şeklinde konuşuyor. Dört günlük iş haftasının mevcut çalışma modeline meydan okuduğunu belirten O’Connor, 2022 yılının bu yeni çalışma yöntemini müjdeleyen yıl olacağını ifade ediyor.

Birleşik Krallık'ın öncülük edeceği deneme programına daha sonra ABD, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da dahil olacak. Programda adı geçen şirketler arasında teknoloji firmasının çalışanlarına pilotun başarısını en üst düzeye çıkarmak için bir dizi atölye çalışması, rehberlik ve ağ oluşturma fırsatları sunan Canon da yer alıyor.