Birleşik Krallık, kripto türevlerinin tüketiciler için risk oluşturduğunu ve zarar potansiyeli olduğunu belirterek kripto türevlerinin perakende tüketicilere satışının yasaklandığını duyurdu.

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), kripto para birimlerinin perakende tüketicileri için birçok nedenden dolayı "uygunsuz" olduğuna kanaat getirildiğini ve kripto para türevlerinin perakende kullanıcılara satışının resmi olarak yasaklandığını duyurdu.

FCA Geçici Strateji ve Rekabet Genel Müdürü Sheldon Mills, Dijital varlıklardaki yüksek fiyat dalgalanmalarının perakende tüketiciler için kripto türevlerinin alım-satımlarında zarar görme riski oluşturduğunu ifade ederken, “Bunun önemli ölçüde gerçekleştiğine dair kanıtlarımız var” şeklinde konuştu.

6 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek olan yasak, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren tüm firmaları kapsayacak. Sheldon Mills, “Bu yasak, bu ürünlerdeki perakende tüketicilere yönelik potansiyel zararı ne kadar ciddiye aldığımızı yansıtıyor. Tüketicilerin korunması bizim ilk düşündüğümüz şey.” ifadeleriyle söz konusu yasağın tüketiciler için yürürlüğe konacağını belirtti.

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi’nin açıklamalarına göre söz konusu kripto para yasağı, perakende tüketicilerinin 53 milyon sterlin (535 milyon 587 bin 478 TL) tasarruf etmesini sağlayacak. Yasağa şirket ve kripto para kullanan tüketicilerden nasıl bir tepki geleceği ise şu an için bilinmiyor.