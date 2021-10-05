BiTaksi, hem yolculara hem de taksi sürücülerine ödeme konusunda kolaylık sağlayacak yeni özelliği BiTaksiPOS’u kullanıma açıyor. Bu özellik sayesinde sürücülerin telefonu POS cihazı görevi görecek ve yolculara en düşük komisyonlu mobil taksi ödeme imkanını sunacak.

Son yıllarda dünyada birçok sektör, ödeme konusunda kendine uygun yeni yöntemler geliştirmekte. Bu evrimden en çok etkilenen sektörlerden biri de ulaşım. Daha önce birçok ulaşım hizmeti, genelde uygulamalarla kullanıcılarına çeşitli ödeme kolaylıkları sağlamıştı. Şimdi bahsedeceğimiz yenilik ise “daha ne kadar kolay olabilir ki?” dedirtecek cinsten.

Kolayca taksi çağırmak için zaten yıllardır kullanılan uygulama BiTaksi, Mastercard’la işbirliğine giderek taksilerdeki POS muhabbetini ortadan kaldırıyor. Yeni BiTaksiPOS özelliğini kullanıma açan BiTaksi, taksi şoförlerine telefonlarını POS cihazı olarak kullanma imkanı sunuyor. Mastercard’ın Tap-on-Phone özelliğiyle çalışan BiTaksiPOS, bu sektör için dünyada bir ilk.

Takside POS cihazına gerek kalmıyor

BiTaksiPOS’la ödeme işlemi, yolcunun temassız ödeme özelliği bulunan kredi ya da banka kartını sürücünün telefonuna yaklaştırmasıyla güvenli bir şekilde saniyeler içerisinde tamamlanıyor. Böylece POS’un arızalanması ya da yokluğu, temassız ve nakitsiz ödemeyi engellemiyor. BiTaksiPOS ile sürücülere sağlanan bir diğer fayda ise işlem kazançlarının mevcut hesaplarına vade beklemeden günde 2 defa yatırılması. Ödemelerini BiTaksiPOS ile gerçekleştiren yolculara, sektördeki en düşük komisyon oranlarıyla avantajlı ödeme sağlanıyor. Yolcular isterlerse ödeme sonrası sürücü uygulamasının ekranında çıkan QR kodu kendi telefonlarına okutarak bilgi fişine ulaşabiliyorlar.

Yeni ödeme özelliği hakkında açıklamalarda bulunan BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, olayı şu sözlerle açıklıyor: “Sektörün lider uygulaması olarak aylık milyonlarca yolculuğumuza ek, yeni ürünümüz BiTaksiPOS ile de alternatif bir ödeme çözümü sunuyoruz. BiTaksiPOS ile NFC teknolojisi sayesinde artık yolcular taksiye ister yoldan isterlerse duraktan binsinler Mastercard altyapısı ve güvencesiyle BiTaksiPOS’la anında ödeme yapabiliyor. Şu anda yolculukların yüzde 35’i online ödeme yoluyla gerçekleşiyor. Şimdi ise takside nakit ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak alternatif bir ödeme yöntemi olarak BiTaksiPOS’u taksi kullanıcılarının hizmetine sunduk. Sürücüleri bozuk para taşıma, yolcuları nakit taşıma veya ATM’ye uğrama derdinden kurtarıp kolaylık ve zaman kazandırıyoruz. BiTaksiPOS ile her gün on binlerce yolculuğa güvenli ve temassız ödeme kolaylığı sunmayı hedefliyoruz.”