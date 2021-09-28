Bakanlıktan Sarı Taksileri Köşeye Sıkıştıracak Genelge

İçişleri Bakanlığı, sarı taksilerle ilgili yeni bir adım attı. 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderen bakanlık, ticari taksilerin denetleneceğini duyurdu. Bu denetlemeler sırasında taksilerin trafikten men edilmesi dahi gündeme gelecek.

İçişleri Bakanlığı, nüfusu nedeniyle daha çok İstanbul'da ön plana çıkıyor olsa da Türkiye genelinde sorunların yaşanmasına yol açan sarı taksilerle ilgili yeni bir genelge yayımladı. 81 ilin valiliğine gönderilen "Ticari Taksi Denetimleri" isimli genelge, ülke genelinde tüm sarı taksileri etkiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine baktığımızda, ticari taksilere yeni yaptırımların getirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

İçişleri Bakanlığı'nın ticari taksilerle ilgili genelgesinde en çok dikkat çeken iki husus var. Bunlardan birincisi, trafikten men cezası. Öyle ki taksiciler, yolcu seçtiklerinin tespit edilmesi durumunda trafikten men edilebilecekler. Öte yandan; kolluk kuvvetleri artık sivil olarak denetimler yapacaklar. Örneğin bir sivil polis, taksi çevirip bu taksiye yolcu gibi binip denetim gerçekleştirecek. Sivil polisler, bu denetimlerde de taksicilere ceza kesecekler.

İşte genelgede yer alan maddeler