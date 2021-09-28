Bakanlıktan Sarı Taksileri Köşeye Sıkıştıracak Genelge

İçişleri Bakanlığı, nüfusu nedeniyle daha çok İstanbul'da ön plana çıkıyor olsa da Türkiye genelinde sorunların yaşanmasına yol açan sarı taksilerle ilgili yeni bir genelge yayımladı. 81 ilin valiliğine gönderilen "Ticari Taksi Denetimleri" isimli genelge, ülke genelinde tüm sarı taksileri etkiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine baktığımızda, ticari taksilere yeni yaptırımların getirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
İçişleri Bakanlığı'nın ticari taksilerle ilgili genelgesinde en çok dikkat çeken iki husus var. Bunlardan birincisi, trafikten men cezası. Öyle ki taksiciler, yolcu seçtiklerinin tespit edilmesi durumunda trafikten men edilebilecekler. Öte yandan; kolluk kuvvetleri artık sivil olarak denetimler yapacaklar. Örneğin bir sivil polis, taksi çevirip bu taksiye yolcu gibi binip denetim gerçekleştirecek. Sivil polisler, bu denetimlerde de taksicilere ceza kesecekler.
İşte genelgede yer alan maddeler
- Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.
- Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak.
- Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.
- Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.