Bitcoin'in Yükselişi Durdurulamıyor: Şimdi de 23 Bin Doları Aştı

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Popüler kripto para birimi Bitcoin, keskin yükselişine devam ederek 23 bin dolar barajını da aştı. Bu değer, Bitcoin için tüm zamanların en yüksek değeri oldu.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, son dönemde durdurulamaz yükselişine devam ediyor. Daha dün 20 bin dolar barajını aşarak sürpriz çıkışında yeni bir kilometre barajını daha geride bırakan Bitcoin, bugün ise çıtayı 23 bin doların üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. 

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in gün içindeki tepe değeri 23 bin 586 doları buldu ki bu, popüler kripto para biriminin şu ana kadar gördüğü en yüksek değer oldu. Haberi yazdığımız sırada ise Bitcoin’in anlık değeri 22 bin 700 dolar seviyelerine yeniden gerilemişti.

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Bazı yatırım uzmanlarına göre Bitcoin’in bu astronomik değer artışı, 2021 yılında da devam edecek ve nihayetinde Bitcoin, 100 bin dolar barajını aşmayı başaracak. Ancak Bitcoin için daha önce de zirveyi ya da dibi göreceğine dair söylentiler ortaya atıldığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle yalnızca söylentilerden yola çıkarak bir yatırımda bulunmamanızı tavsiye ediyoruz.
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