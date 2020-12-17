Popüler kripto para birimi Bitcoin, keskin yükselişine devam ederek 23 bin dolar barajını da aştı. Bu değer, Bitcoin için tüm zamanların en yüksek değeri oldu.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, son dönemde durdurulamaz yükselişine devam ediyor. Daha dün 20 bin dolar barajını aşarak sürpriz çıkışında yeni bir kilometre barajını daha geride bırakan Bitcoin, bugün ise çıtayı 23 bin doların üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in gün içindeki tepe değeri 23 bin 586 doları buldu ki bu, popüler kripto para biriminin şu ana kadar gördüğü en yüksek değer oldu. Haberi yazdığımız sırada ise Bitcoin’in anlık değeri 22 bin 700 dolar seviyelerine yeniden gerilemişti.