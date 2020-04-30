Bitcoin, Son Bir Buçuk Ayın Zirvesinde: 9.300 Doları Geçti

Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, derin bir sessizliğin ardından yeniden atağa geçti. Pazarın yüzde 65’inden fazlasını domine eden dijital para birimi, son 24 saatte yüzde 17,90 değer kazanarak 9.318 dolara kadar yükseldi.

Dünyanın en çok işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, 17 Aralık 2017 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.089 dolara çıktıktan sonra düşüşe geçmişti. Bir dönem 3.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, hızlı sayılabilecek bir toparlanma ile üzerindeki ölü toprağı attı.

Yükselişini sürdüren kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 17,90 değer kazanarak 9.318 dolara kadar çıktı. CoinMarketCap verilerine göre, 171 milyar doları aşkın pazar payına ulaşan Bitcoin, şu anda pazarın yüzde 65,7’sini kontrol ediyor. Kripto para birimi, eğer yükselişini sürdürür ve 10.300 doları geçmeyi başarırsa, Eylül 2019'dan beri Bitcoin için kaydedilen en yüksek fiyattan bahsetmiş olacağız.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 17,90 değer kazanarak 9.318 dolara kadar çıktı

Bitcoin’in liderliğindeki kripto para pazarının neredeyse tamamı yükselişe geçmiş durumda. Öyle ki, son 24 saatte piyasa hacmi en yüksek 50 kripto para biriminden sadece biri değer kaybetti. O da, yüzde 0,46 ile Synthetix Network Token.

İlk 10’a baktığımızda, Bitcoin ardından ikinci sıradaki Ethereum’un son 24 saatte yüzde 10,26 artışla 224,51 dolara, üçüncü sıradaki XPR’ın yüzde 8,28 artışla 0,233192 dolara, dördüncü sıradaki Tether’in yüzde 0,11 artışla 1,00 dolara ve beşinci sıradaki Bitcoin Cash’in ise yüzde 11 artışla 271,94 dolara yükseldiğini görüyoruz.

İlk 10 kripto para biriminin son 24 saatteki performansı

Yukarıda da belirttiğim gibi Bitcoin, 260 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 65,7’sini temsil ediyor. Eski günlerinden bir hayli uzak olmasına rağmen, sürpriz bir şekilde 9,300 dolara kadar yükselen kripto para birimi, yatırımcısının yüzünü tekrardan güldürmeyi başardı. Tabii, bu mutluluğun ne kadar süreceğini kestirmek güç.

Son bir ayda yüzde 35’in üzerinde değer kazanan Bitcoin, şimdi bir kez daha 10.000 dolar barajını aşmak istiyor. Kimi analistler bunun olmasına kesin gözüyle bakarken, kimisi de önümüzdeki haftalarda yeniden bir geri çekilme yaşanma ihtimali olduğundan söz ediyor. Neler olacağını bekleyip, göreceğiz.