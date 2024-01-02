Bir numaralı kripto para olan Bitcoin (BTC), Nisan 2022'den sonra ilk kez 45 bin dolar seviyesini aştı. Altcoin'lerde de yükseliş trendi yaşanıyor. Peki 1 yılda çeyrek altın mı yoksa BTC veya ETH mi daha çok kazandırdı?

Son yılların en tartışmalı yatırım araçları olarak kayıtlara geçen kripto paralar, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptılar. En büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz saatler itibarıyla 45 bin dolar seviyesine ulaştı. BTC, bu seviyeyi en son Nisan 2022'de görmüştü.

Aslına bakacak olursak 2024 yılının kripto para piyasaları için hareketli geçeceğini çok uzun zamandır biliyor, konuşuyoruz. Bunun nedeni, yıl içinde yaşanacak olan gelişmeler. Mesela ABD hükûmeti, BTC'nin spot ETF onayını artık verecek gibi görünüyor. Öte yandan; her 210 bin blokta bir kez gerçekleşen Bitcoin halving'i de giderek yaklaşıyor. Nisan - Mayıs 2024 gibi gerçekleşmesi muhtemel halving'in, piyasaları olumlu etkilemesi bekleniyor.

BTC'deki yıllık kazanç yüzde 200'e yaklaştı!

Takvimler 2 Ocak 2023 tarihini gösterdiğinde 1 adet BTC için 16 bin 700 dolar seviyelerinde ödeme yapılması gerekiyordu. Bu tutar, bu makalenin yazıldığı 2 Ocak 2024 tarihinde 45 bin 850 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylelikle 1 adet BTC'deki yıllık kazanç oranı, yüzde 174,55 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

En büyük 10 kripto para birimindeki güncel fiyatlar şöyle:

BTC'deki yükseliş, piyasadaki tüm altcoin'lerin de değerlenmesine neden oldu. Güncel fiyatlara baktığımızda en büyük hacme sahip 10 kripto para biriminin neredeyse tamamında değerlenme yaşandığını görüyoruz. Bu kapsamda; 1 haftalık periyotta değer kaybı yaşayan tek altcoin Avalanche (AVAX) oldu.

Ethereum'daki (ETH) kazanç ise yüzde 100 seviyesinde

Piyasadaki en büyük ikinci varlık olan Ethereum (ETH)'deki duruma baktığımızda ise yüzde 100'lük kazanç görüyoruz. 2 Ocak 2023 tarihinde 1.200 dolar seviyesinde işlem gören ETH'nin güncel fiyatı, 2.400 dolar seviyesi.

BTC ve ETH, çeyrek altından daha fazla kazanç sağladı!

Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından bir tanesi olan çeyrek altın, kripto paralar karşısında o kadar da kazandırmadı. 2 Ocak 2023 tarihinde 1.835 TL seviyesinde olan çeyrek altın fiyatı, 2 Ocak 2024'te 3.350 TL seviyelerinde. Bu veriler doğrultusunda çeyrek altının yıllık bazda sağladığı kazanç, yüzde 82,56 seviyelerinde kalmış oldu.