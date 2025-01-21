Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının kripto para piyasalarına olumlu yansıyacağı düşünülüyordu. Ancak böyle bir durum yaşanmadı. Hatta piyasalarda düşüş yaşanıyor. Peki neden böyle bir şey yaşanıyor?

Geçtiğimiz gün tüm dünyanın gözü ABD'deydi. Zira seçimleri bir kez daha kazanan Donald Trump, başkanlık görevini Joe Biden'dan devraldı. Tabii herkes, devir teslim töreni ile hemen sonrasında yapacağı açıklamaları merak ediyordu. En çok da kripto para yatırımcıları.

Donald Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanmış olması, kripto para camiasında büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Hatta en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), yaşanan gelişmelere paralel olarak rekor üzerine rekor kırdı. Ancak Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile işler tersine döndü. Hem BTC hem de altcoin'lerde ciddi bir düşüş yaşanıyor.

İşte kripto para piyasalarındaki son durum

Yukarıdaki tabloyu Coinmarketcap'ten aldık piyasadaki son durumu gösteriyor. Tablodan da görebileceğiniz üzere en büyük hacme sahip olan 10 kripto varlığın tümü, son 24 saatte değer kaybetmiş durumda. BTC'de yüzde 4,9, Ethereum'da (ETH) yüzde 3,7, Ripple'da (XRP) ise yüzde 4,26'lık değer kaybı var.

Hani Donald Trump gelince piyasa uçup kaçacaktı? Ne oldu da bu durum yaşanıyor?

Kripto para piyasalarındaki düşüşün nedeni net değil ancak bazı tahminler var. Mesela Donald Trump, devir teslim töreninde konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca beklentiler karşılanmamış oldu. Bir de yatırımcıların iyi bildikleri "beklentiler alınır, gerçekler satılır" olayı yaşanıyor gibi görünüyor.

Tabii ABD için yeni dönemin daha yeni başladığı gerçeğini de unutmamak lazım. Süreç içerisinde Donald Trump ve ekibi, kripto paralara yönelik açıklamalar yapacaktır. Bu açıklamaların piyasaları nasıl etkileyeceğini zaman içerisinde göreceğiz. Bu süreçte her zamankinden çok daha fazla dikkatli olmakta fayda var.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.