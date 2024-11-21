Bitcoin, Güne Yeni Bir Rekorla Başladı: İşte Piyasalardaki Son Durum!

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En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yeni bir rekorla başladı. BTC fiyatı, 97 bin 600 doların üstünü gördü. Altcoin'ler için de Ethereum haricinde durum fena değil.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerde sık sık Bitcoin (BTC) fiyatlarına değiniyoruz. Zira tarihin en tartışmalı yatırım araçları arasında gösterilen BTC, rekor üzerine rekor kırıyor. Bu sabah, yeni bir ATH, yani tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüş durumda.

Donald Trump'ın seçimleri kazanması ile başlayan yükseliş trendi, BTC tarafında dur durak bilmiyor. Sadece bir ay önce 67 bin dolar seviyelerinde işlem gören BTC, an itibarıyla 97 bin 600 dolar seviyesini de aştı. Son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kazanan BTC'nin ne zaman soluklanacağı belli değil.

BTC'ye rağmen Ethereum (ETH) ölü durumda!

BTC yine rekor kırdı

Coinmarketcap verilerine baktığımızda altcoin'lerde durumun fena olmadığını görüyoruz. Ancak Ethereum (ETH) için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 3.134 dolar seviyelerinde işlem gören ETH, son bir haftada yüzde 3'ten fazla değer kaybı yaşıyor. Solana'nın (SOL) 240 dolar, Binancecoin'in (BNB) 609 dolar, Ripple'ın (XRP) ise 1,12 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim. Elon Musk tarafından desteklenen Dogecoin (DOGE) ise 0,38 dolar seviyelerinde. 
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Bu arada; altcoin'lerde durumun istenildiği gibi olmadığını söyleyelim. Yani yatırımcılar, daha fazla yükseliş bekliyordu. Bunun yaşanmamasının nedenlerinden biri, Bitcoin baskınlığının oldukça yüksek olması. Yani kripto para piyasalarına giren para ile büyük oranda BTC alımı yapılıyor.

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