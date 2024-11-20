Birkaç sene önce herkesin dilinde olan Metaverse arazilerini hatırlıyor musunuz? Sanal dünyalarda mülk sahibi olma çılgınlığı şu an ne durumda dersiniz? Haydi gelin birlikte inceleyelim.

Metaverse denilen ve sanal dünyaların kapısını açma vaatleriyle ortaya çıkan kavram 2021 ve 2022 yıllarında büyük bir ivme kazanarak kitlelerin ilgisini çekmişti.

Özellikle, Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesiyle daha da büyük bir hız kazanan Metaverse, sanal dünyalarda mülk sahibi olma fikriyle birçok yatırımcıyı cezbetmişti.

Öyle ki, gelecekte “Keşke!” dememek isteyen yatırımcılar Decentraland ve Sandbox gibi platformlarda milyonlarca dolarlık sanal arazi alımları gerçekleştirmişti.

Hatta 2021-2022 döneminde Metaverse çılgınlığıyla Decentraland, Sandbox ve Otherside gibi projelerde sanal arazi fiyatlarında keskin bir yükseliş yaşanmıştı.

Decentraland ve Sandbox'taki bazı arazilerin fiyatı 15.000 dolara, Otherside arazilerinin fiyatı ise 5 ETH'ye kadar çıktı.

Bu çılgınlığa kapılan yatırımcıların söz konusu araziler için milyonlarca dolar ödediği bile gündeme geldi.

Yatırımcılar Metaverse ve bu sanal dünyaların geleceğin teknolojisi olduğunu umarak ileride “Keşke alsaydım!” dememek için büyük yatırımlar yapmıştı.

Ancak bu piyasa kısa sürede büyük bir spekülatif piyasaya dönüştü ve 2022 başlarındaysa zirveye ulaştı.

O dönemde kripto piyasaları genel olarak aşırı taleple şişmişti ve neredeyse tüm kripto varlıklar zirve noktalarına ulaşmıştı.

Bu sebeple kripto paralarındaki ani düşüş Metaverse arazilerini de etkiledi.

Tabii tek sorun kripto varlıklardaki genel çöküş değildi.

Metaverse platformlarının henüz beklenen teknolojik alt yapı ve kullanıcı kitlesine ulaşamaması nedeniyle de ilgi hızla azalmıştı.

Sonuç olarak, arazi fiyatlarında neredeyse %90’a varan oranlarda düşüşler görüldü ve Metaverse arazileri bir yatırım aracı olarak cazibesini gitgide kaybetti.

Özetle, sanal evrenlerde araziler almak, bu dijital dünyalarda mağaza açmak, etkinlik düzenlemek veya sadece “geleceğin dünyasında” bir yer edinmek oldukça çekici görünse de günümüzdeki duruma bakıldığında geleceğin dünyasından bir parça sunan Metaverse arazileri yatırımcılarını yarı yolda bırakmış gibi görünüyor.

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