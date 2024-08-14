Kripto para dünyasında Bitcoin, sınırlı arzı sayesinde dijital dünyanın en değerli varlığı olarak kabul ediliyor. Peki onu değerli yapan özelliği arzının sınırlı olmasıysa, neden sınırsız arza sahip olan kripto paralar ortaya çıkmaya ve piyasada güç kazanmaya devam ediyor?

“Dijital altın” olarak anılan Bitcoin finans dünyasında yarattığı devrim ile en değerli kripto para unvanını elinde tutmaya devam ediyor.

Bitcoin’in finans alanında çözüm getirdiği birçok probleme ek olarak, en önemli özelliğiyse arzının 21 milyon adetle sınırlı olması! Bu sayede Bitcoin’in değeri gelecekteki fiyat değişimlerine karşı korunmaya alınmış oluyor.

Peki, eğer sınırlı arz bir kripto parayı değerli kılıyorsa, neden arzı sınırsız olan bu yeni kripto paralar piyasaya sürülüyor?

Aslında en basit anlatımıyla bu sorunun cevabı, kripto para ekosisteminin çeşitliliğinde ve bu paraların farklı kullanım alanlarında yatıyor.

Sınırlı arz konusuna biraz daha yakından bakalım. Bitcoin'in arzının sınırlı olması onu dijital bir "kıt kaynak" hâline getirir.

Yani, geleneksel para birimlerinin aksine, Bitcoin'in arzı zamanla artmaz, hatta aksine madencilik ödüllerinin azalmasıyla arz artışı yavaşlar.

Bu kıtlık, Bitcoin'in değerini artıran temel faktörlerden biridir çünkü insanlar, Bitcoin'in arzının sınırlı olması nedeniyle, talep arttıkça değerinin de artacağına inanır.

Sınırsız arza sahip kripto paraların temel amacı, Bitcoin gibi bir değer saklama aracı olmak yerine, günlük işlemlerde kullanılabilirliği artırmaktır.

Kripto para dünyasında neredeyse sınırsız arzı olan paralar, Bitcoin’in dijital altın statüsüne bir alternatif olarak değil, tamamlayıcı birer kripto para olarak varlıklarını sürdürürler.

Başka bir deyişle, her kripto paranın kendine özgü bir amacı ve kullanım alanı vardır ve bu sebeple Bitcoin sınırlı arzıyla bir tür yatırım aracı olarak öne çıkarken, sınırsız arzı olan kripto paralar kısa vadeli günlük işlemler, mikro ödemeler topluluk etkinlikleri vb. alanlarda tercih edilir.

Örneğin, “Meme coin” ya da “Shit coin” olarak anılan Doge Coin mizah amaçlı ortaya çıkmasına rağmen şu an büyük bir piyasa değerine sahip ve 145 milyar arzı var!

Bu çeşitlilik aslında kripto para ekosisteminin zenginliğini ve dinamik yapısından dolayı ortaya çıkıyor.

Bu yüzden, Bitcoin sınırlı arzı sebebiyle değerli olsa da sınırsız arzı olan kripto paralar farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkmaya ve dijital ekonomi içinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

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