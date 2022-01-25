Bitcoin ve kripto piyasalarında son dönemde etkili olan düşüş dalgasında önemli bir eşiğin altına inildi. Akşam saatlerinde 34 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Henüz kasım ayında 69 bin dolar seviyesiyle tarihi bir rekor kıran Bitcoin, son dönemde büyük düşüşe geçti. Bir süre 42 - 43 bin dolar seviyesinde gezinen Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 38 bin dolar seviyesine gerileyerek Ağustos ayından bu yanan en düşük değere ulaşmıştı.

Bu akşam saatlerinde ise Bitcoin cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.Kripto piyasasında devam eden düşüş grafiğinde Bitcoin, 34 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek temmuz ayından bu yana en düşük değere ulaşmış oldu.

'Yükselişe geçmesi zaman alabilir'

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde kripto piyasasındaki bu genel düşüş grafiğinin nedenlerinin ne olabileceğini sizlere aktarmıştık. Düşüşün arkasında bir çok neden olsa da sektörden önemli bir isim olan ve Luna'nın ekibinde yer alan Vijay Ayyar CNBC’ye yaptığı açıklamada “Varlığın doğası gereği Bitcoin ve kriptolar piyasadaki gelişmelere çok şiddetli tepki veriyor. Mevcut duyarlılık göz önüne alındığında muhtemelen 30-32 bini test edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayyar ayrıca konuya ilişkin “Güven eksikliği göz önüne alındığında, piyasanın yükselişe geçmesi biraz zaman alabilir” dedi. Bu da yatırımcıların bir süre daha güzel haberler alamayacağı anlamına geliyor.