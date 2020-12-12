Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Black Panther 2'de Chadwick Boseman'ın karakterinin değiştirilmeyeceğini ve T'Challa rolünün başka bir aktöre verilmeyeceğini açıkladı. Boseman, dört yıl boyunca kolon kanseri gördükten sonra geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti.

Black Panther filmiyle hafızalara kazanan ünlü aktör Chadwick Boseman'ın geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmesiyle serinin devam filminde nasıl bir yol izleneceği merak edilir olmuştu. Hayranlar arasında T'Challa rolünün başka bir oyuncuya verileceği ya da Black Panther gömleğinin başka birine devredileceği gibi senaryolar konuşulurken Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, konuya nihayet bir açıklık getirdi.

Şef Feige'e göre gelecek Black Panther filminde Chadwick Boseman'ın canlandırdığı King T'Challa karakteri, aktöre duyulan saygıdan dolayı değiştirilmeyecek ve senaryo, filmde yer alan diğer karakterlere dayanacak. Feige, Ryan Coogler'ın hem senaryo hem de yönetmenlik koltuğu için hâlâ gemide olduğunu ve sıkı çalıştığını da sözlerine ekledi.

Devam filmi, Wakanda dünyasını keşfetmeye devam edecek:

Küresel gişede 1,3 milyar dolar kazanan Black Panther, Oscar'da en iyi film için aday gösterilen ilk süper kahraman filmi olmuştu. Şüphesiz buradaki en büyük pay, Chadwick Boseman'a ve adeta özdeşleştiği T'Challa karakterine aitti.

Bu noktada Boseman'ın performansını "ikonik" olarak nitelendiren Feige, hiç kimsenin daha iyi bir performans gösteremeyeceğini ve bu nedenle karakteri yeniden şekillendirmeyeceklerini söyledi. Gelecek filmin konusuna da değinen Feige, "Chad'in inşa etmemize yardım ettiği mirası onurlandırmak için Wakanda dünyasını ve ilk filmde tanıtılan tüm zengin ve çeşitli karakterleri keşfetmeye devam etmek istiyoruz" dedi.

Boseman, dört yıl boyunca kolon kanseriyle mücadele ettikten sonra bu yılın ağustos ayında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ve Black Panther gibi bir dizi filmde rol alan aktörün, devam filminde de yer alması gerekiyordu. Devam filminin Temmuz 2022'de yayınlanması planlanıyor.