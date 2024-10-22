Blade Runner 2049 filminin arkasındaki yapımcı ekip, Elon Musk'ı üretken yapay zekâ kullanarak film sekanslarını değiştirmekle suçluyor.

Tesla ve Elon Musk, Cybercab etkinliğinde yapay zekaâkullanımı nedeniyle telif hakkı ihlali davasıyla karşı karşıya.

İddialara göre Tesla'nın 10 Ekim'de düzenlediği "We, Robot" sunumunda, Blade Runner 2049 filmine ait görüntüler izinsiz olarak kullanıldı. Etkinlikte Tesla'nın yeni Cybercab ve Robovan modelleri tanıtılırken, Optimus isimli insansı robotun da son hâli sergilenmişti.

Hollywood’daki Warner Bros Discovery (WBD) stüdyolarında düzenlenen etkinlik sırasında Blade Runner 2049'un yapımcısı Alcon Entertainment, Tesla'nın üretken yapay zekâ kullanarak film sahnelerini değiştirdiğini iddia etti. Şirket, dava dilekçesinde Tesla ve WBD'nin etkinlikten sadece saatler önce ikonik bir fotoğrafı kullanmak için izin istediğini ancak bu talebin hızla reddedildiğini belirtti.

Elon Musk'ın etkinlikte kullandığı sahne gerçekten de çalıntı mı?

Alcon ekibi aldıkları kararı, Elon Musk'ın zaman zaman nefret söylemine varan tutarsız davranışları nedeniyle Tesla ile herhangi bir iş birliğine girmek istememesi olarak gerekçelendirdi.

İzin talebine verdikleri reddin ardından Tesla’nın Blade Runner 2049 filminden bazı sahneleri, yapay zekâ aracılığıyla işleyerek oluşturduğu yeni görseller aracılığıyla "We, Robot" etkinliği sırasında izleyicilere gösterdiği iddia ediliyor. Görselin yaklaşık 10 saniye boyunca ekranda kaldığı belirtiliyor.

Alcon Entertainment, davasında Musk'ın etkinlikte Blade Runner 2049'u referans göstermesinin şaşırtıcı olmadığını çünkü filmde yapay zekâya sahip otonom araçların önemli bir rol oynadığını vurguladı. Dava sürecine dair Tesla veya Musk'tan henüz bir açıklama yapılmazken, Alcon'un ne kadar tazminat talep ettiği de belirsizliğini koruyor.

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