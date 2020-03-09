Blockchain Tabanlı Anlık Mesajlaşma Uygulaması: Session

Blockchain temelli yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Session, benzersiz özellikler sunmayı vadediyor. Kullanabilmek için telefon kaydı gerektirmeyen uygulama, mesajların sızdırılamaz olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin alışkanlıkları da değişti. Bu değişimlerden bir tanesi de mesajlaşma uygulamalarıydı. Kullanıcılar, yıllar önce geleneksel kısa mesaj hizmetini kullanıyorlardı ancak internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren WhatsApp, kısa mesaj servisinin pabucunu dama atmayı başardı.

Şimdi sizlere, yeni nesil bir anlık mesajlaşma uygulamasından bahsedeceğiz. Gizliliğini maksimum seviyede önemseyen kullanıcılar için geliştirilen bu anlık mesajlaşma uygulaması, "Session" olarak isimlendiriliyor ve geleceğin teknolojisi olarak kabul gören Blockchain'le destekleniyor. Peki Session, kullanıcılar için neler vadediyor? Dilerseniz şimdi bu sorunun yanıtını inceleyelim.

Session, kullanabilmek için üye olmanız gereken bir mobil uygulama değil. Yani WhatsApp ve Telegram'da olduğu gibi telefon numaranızı bu uygulamaya tanımlamanız gerekmiyor. Session, bunun yerine otomatik olarak bir kimlik kodu oluşturuyor. "56779045af9a8bfvh..." gibi olan kodlar, sizin bu uygulamadaki benzersiz kimliğinizi oluşturuyor. Başkalarıyla Session üzerinden görüşebilmek için bu kodu onlarla paylaşmanız gerekiyor.

Session, açık kaynak kodlu yapısıyla da dikkatleri üzerine çeken bir uygulama. iOS, Android ya da PC platformu üzerinden kullanılabilen uygulama, tüm geliştiriciler tarafından desteklenebiliyor. Telefonunuzdaki hiçbir veriyi toplamayan uygulama, böylelikle de herhangi bir veri ihlali ya da veri sızıntı riski yaşatmıyor.

Blockchain temelli anlık mesajlaşma uygulaması Session'ın dikkate değer yanlarından bir tanesi de sohbetlerin tamamen erişilemez olması. Yani tıpkı merkeziyetsiz para birimlerinde olduğu gibi şifrelenen mesajlar da hiçbir şekilde sızdırılamıyor. Bu durum, mesajlarının açığa çıkmasını istemeyen kullanıcılar için büyük bir önem arz ediyor.

Session, kullanıma yeni sunulmuş ve hala geliştirilme aşamasında olan bir uygulama. Hala uzunca bir yolu olmasına rağmen bu uygulamanın WhatsApp ya da Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının alternatifi olabilecek potansiyeli var. Eğer sizler de bu uygulamayla ilgili detaylı bilgi almak ve kullanmaya başlamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.