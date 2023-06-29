İhtiyacınıza Göre En İyi Bluetooth Kulaklık Nasıl Seçilir?

Bluetooh bağlantısı sayesinde hayatımıza giren kablosuz kulaklıklar, her geçen gün çeşitleniyor. Müzik dinlemek, telefon görüşmesi yapmak, gürültülü ortamlardan kendinizi soyutlamak için alabileceğiniz pek çok kategoride Bluetooth kulaklık bulunuyor. Peki ihtiyacınıza göre en iyi Bluetooth kulaklık nasıl seçilir? Sizin için anlattık.

Kablosuz kulaklıklar, artık çok daha fazla tercih ediliyor. Sunduğu konfor sayesinde der tercih edilen Bluetooth kulaklıklar, son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisi tarafından da satılıyor. Elbette kablosuz kulaklık alırken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor zira kullanım şartları burada daha önemli rol oynuyor.

Kulaklığı ne kadar uzun süreler boyunca kullanacağınız, ne için kullanacağınız, nerelerde kullanacağınız gibi birçok detay, Bluetooth kulaklık tercihini yaparken önem taşıyor. Peki ihtiyacınıza göre en iyi Bluetooth kulaklık nasıl seçilir? Bluetooth kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli? Sizler için bu soruları yanıtlayacağız.

İhtiyacınıza göre en iyi Bluetooth kulaklık nasıl seçilir?

Kulaklığın kulak boşluğunuza uygun olmasına dikkat edin,

Kabloyla kullanıma izin veren kulaklıklar tercih edin,

Üzerinde kontrol tuşları bulunan kulaklıklar seçin

Aktif gürültü azaltma özelliği olan kulaklıklar tercih edin

Kulaklığın suya ve toza dayanıklılığı olmasına dikkat edin

Kulaklığın kulağınıza oturmasına dikkat edin:

Kablosuz kulaklıklarda da kablolu kulaklıklarda da en büyük problemlerden biri, kulaklığın kulağa küçük veya büyük gelmesidir. Bu gibi durumlarda kulaklık kulağınıza oturmaz ve istenilen kalitede sesi vermediği gibi aynı zamanda dışarıdaki gürültüyü de fazlasıyla duymanıza neden olur. Bu durumun bir başka negatif etkisi de kulaklığın sürekli olarak kulağınızdan çıkıp düşmesi olacaktır.

Eğer hareketli bir iş ortamında veya spor yaparken kablosuz kulaklık kullanacaksanız, kulaklığınızın kulağınıza iyi oturup oturmadığına dikkat etmelisiniz. Genellikle kulaklık üreticileri artık çeşitli boylarda silikon üretse de bazı kulaklık tasarımlarında bu silikonlar kullanılmıyor. Kablosuz kulaklığınızın siz hareket ederken sürekli düşmesi de fazlasıyla rahatsızlık verici bir durum olacaktır.

Kabloyla kullanıma izin veren kulaklıklar tercih edin:

Bluetooth kulaklıklar kablo derdinden kurtulmak için tercih ediliyor olabilir, ancak kablolu kullanıma izin veren kulaklıklar bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Kulak içi Bluetooth kulaklıklarda genel olarak böyle bir imkan bulunmasa da kulak üstü kulaklık modellerinin birçoğunda kablolu kullanıma izin veriliyor. Bu durum “O zaman Bluetooth kulaklık almanın ne anlamı var?” sorusunu akıllara getirebilir ancak pek öyle değil.

Bir taşıtla uzun süreli bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Birçok Bluetooth kulaklık pil ömrü olarak ortalama 4 ila 6 saat arasında bir müzik deneyimi sunuyor. Eğer bu süreden daha uzun yolculuklar yapıyorsanız şarj bir noktada yetersiz hale geliyor. Eğer cihazı şarj edebilme imkanınız yoksa kulaklığa ve müzik zevkinize veda edebilirsiniz ancak Bluetooth kulaklığınız kablolu kullanıma izin veriyorsa o zaman kesinti yaşamadan müzik dinlemeye devam edersiniz.

Aynı şey kulaklığı şarj etmeyi unuttuğunuz bir gün için de geçerli. Genelde gün içerisinde cihazları kullanır, geceleri şarja bırakırız. Eğer kulaklığınızı geceden şarja takmayı unutursanız bir sonraki gün için kulaklığın şarjı yetmeyebilir. Bu gibi durumlarda da kulaklığı kablolu olarak kullanmak fazlasıyla işe yarar. Dolayısıyla eğer bu tarz durumlarınız varsa kulaklığınızın kablolu kullanıma izin vermesine dikkat etmelisiniz.

Üzerinde kontrol tuşları bulunan kulaklıklar seçin:

Kablosuz kulaklıkların kablo derdinden kurtardığını ve daha konforlu bir müzik deneyimi sunduğunu söylemiştik. Bir işle meşgulken kulaklıklarınız takılı ve müzik dinliyorsanız, ister istemez denk gelen müziği değiştirmek isteyebilirsiniz veya o sırada gelen bir aramaya yanıt vermek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda uğraştığınız işi bırakıp telefonu çıkartmak ve işlemi böyle yapmak biraz uğraştırıcı olabilir.

Birçok Bluetooth kulaklığın üzerinde ya tuşları ya da dokunmatik algılayıcıları bulunuyor. Bu şekilde aramalara yanıt verilebiliyor ve müzik durdurulup değiştirilebiliyor. Bazı modellerde olmayan bu özellik az önce de anlattığımız gibi durumlarda işe yarayabiliyor. Dolayısıyla telefonunuzu elinize almadan kolayca telefondaki işlerinizi halletmek istiyorsanız bu özelliğe sahip bir kulaklık almalısınız.

Aktif gürültü azaltma özelliği olan kulaklıklar tercih edin:

Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız ister istemez müziğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi kalabalık yerlerde müzik zevki dışarıdaki gürültü nedeniyle yerle bir olabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için de Bluetooth kulaklıkların bazılarında bulunan gürültü azaltma veya gürültü engelleme özelliğini kullanmak gerekebilir.

Gürültü azaltma özelliği pasif gürültü azaltma ve aktif gürültü azaltma olarak iki farklı şekilde bulunuyor. Birçok kulaklıkta pasif gürültü azaltma özelliği bulunuyor ve genel olarak bu özellik yeterli gelebiliyor. Eğer çok daha kalabalık veya gürültülü ortamlarda bulunuyorsanız aktif gürültü azaltma özelliğine sahip bir kulaklık almak isteyebilirsiniz. Bu özelliğe sahip kulaklıklar dışarıdan gelen sesi kesmekte oldukça başarılıdır ve kısık seste müzik dinlerken bile dışarıdan gelen gürültüyü fazlasıyla azaltır.

Kulaklığın suya ve toza karşı dayanıklılığı olmasına dikkat edin:

Genel olarak koşu, fitness veya çeşitli egzersizler yapan kişiler kulaklıkla müzik dinliyorlar. Egzersiz yaparken fazlasıyla terliyoruz ve bu da kulağımızdaki kulaklıkta bazı arızaların çıkmasına veya kulaklığın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için de suya karşı dayanıklılığı olan bir kulaklık satın almak gerekiyor.

Satın alacağınız kulaklığı eğer spor yaparken kullanacaksanız, şu anda geçerli olan standartlarda kulaklığın su geçirmezlik seviyesinin en az IPX4 ve üstü derecelerde olması gerekiyor. Bu derece ve üstü kulaklıklar terlemeye ve suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Dolayısıyla eğer sürekli spor yapan veya hızlı terleyen biriyseniz bu tür kulaklıklara yönelmenizi tavsiye ederiz.

İhtiyacınıza göre en iyi Bluetooth kulaklık nasıl seçilir ve Bluetooth kulaklık satın alırken nelere dikkat edilmelidir sorularına cevap verdiğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz sizler için hazırladığımız en iyi Bluetooth kulaklık önerileri içeriğimize de göz atabilirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriklerimizin devamını kaçırmamak için bizleri takipte kalın.