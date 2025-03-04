BluTV, Max’e dönüşeceği tarihi açıkladı. Ayrıca mevcut aboneliklerin devam edip etmeyeceği konusunda da açıklama yapıldı.

Türkiye’nin en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunan BluTV, Warner Bros. Discovery bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Geçen yılın sonlarında ise beklenen haber nihayet gelmişti ve BluTV’nin HBO’nun platformu olan Max’e dönüşeceği açıklanmıştı.

İlk açıklamada BluTV’nin Max’e dönüşünün bahar aylarında olacağı söylenmiş ancak kesin bir tarih belirtilmemişti. Bugün o tarih açıklandı.

15 Nisan’da Max’e dönüşecek

BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre platform, 15 Nisan 2025 Salı günü tarihinde resmen ülkemizde Max olarak faaliyet göstermeye başlayacağı ifade edildi. Ayrıca Max’e özel buradan ulaşabileceğiniz bir site de açıldı. Sitede içerikler ve diğer detaylar hakkında bilgi veriliyor.

Max ile birlikte bazı değişiklikler de göreceğiz. Gelişmiş kişiselleştirme ve arama özellikleri karşımıza çıkacak. HBO’nun en iyi dizileri başta olmak birçok yerli ve yabancı dizi ve filmi içeren daha zengin bir kütüphaneye erişim sağlayacağız. BluTV’de görüntü kalitesi maksimum 1080p idi. Max ile birlikte 4K’nın da gelmesini umuyoruz.

Aboneliğiniz aktarılacak (Hepsiburada iş birliği devam edecek)

En merak edilen konulardan biri aboneliklerin geçip geçmeyeceğiydi. Max’in Türkiye sitesindeki açıklamaya göre eğer BluTV üyesiyseniz Max yayın hayatına başladığında aboneliğiniz devam edecek.

Hepsiburada Premium üyeliğiyle ilgili de açıklama var. Şirket, iş birliğinin devam edeceğini söylüyor. Yani Hepsiburada ile üyeyseniz Max’teki üyeliğiniz sürecek. Max’in fiyatının BluTV ile aynı olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detay gelecek:

"Hepsiburada ile olan iş birliğimiz kapsamında, tüm Hepsiburada Premium üyelerine şu anda bir BluTV aboneliği sunulmaktadır. BluTV hesabı için kaydolan tüm üyelerin hesapları, Max olarak güncellenecektir. Lansman tarihinden sonra bu ayrıcalıktan yararlanacak tüm Hepsiburada Premium üyeleri doğrudan Max'e erişebilecektir. Abonelik planları hakkında daha fazla bilgi lansmandan önce duyurulacak."

BluTV tarafından paylaşılan video: