BMW, Tüm Zamanların Rekorunu Kıran 2021 Kârını Açıkladı

Otomobil devi BMW Group, 2021 mali yılına dair verilerini paylaştı ve net kâr kaleminde tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket, 2021 yılında 12,5 milyar euro kâr ettiğini duyurdu. Bu sayı, bir önceki yıl 3,8 milyar dolar idi.

Koronavirüs kaynaklı olarak faaliyetlerine son vermek zorunda kalan çip üreticileri ve bu dönemde dengesiz şekilde gelişen arz, dünya çapında büyük bir çip krizine neden olmuştu. Akla gelen her sektörde aksamalara yol açan çip krizi, özellikle otomotiv sektöründe kendisini hissettirerek birçok üreticinin üretimi durdurmasına neden olmuştu.

Öte yandan bazı otomobil markaları, çip krizi nedeniyle araçlarındaki standart özelliklerden bazılarını araçlardan kaldırmıştı. Bu üreticilerden birisi de BMW idi. BMW, çip krizi nedeniyle bazı modellerindeki dokunmatik ekranları kaldırma kararı almıştı. Peki çip krizi ve buna karşı alınan önlemler BMW için ne kadar işe yaradı? Bugün, bu sorunun cevabı fazlasıyla şaşırtıcı oldu.

Net kâr bir önceki yıla göre %223 oranında arttı:

Alman otomobil üreticisi BMW, bugün 2021 mali yılının kazanç verilerini paylaştı. Şirket, 2021 yılında gelir, kazanç ve net kâr kalemlerinde tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. BMW Group, 2021 yılında toplam 16 milyar euro kazanç elde ettiğini açıkladı. Şirketin net kârıysa 12,5 milyar euro olarak açıklandı. Şirketin bir önceki yılda net kârı 3,8 milyar euro idi. BMW, böylelikle 2021 yılında kârını %223,1 oranında artırmış oldu.

Bununla birlikte şirket, otomobil teslimatlarında da büyük bir artış yaşadığını paylaştı. Paylaşılan verilere göre BMW, geçtiğimiz yıla göre %8,4 daha fazla olacak şekilde dünya genelinde toplam 2 milyon 521 bin 514 adet teslimat gerçekleştirdi. Şirket, araç teslimatlarının %13’ünün elektrikli otomobillerden oluştuğunu da paylaştı.