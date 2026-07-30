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BMW’den Dev Tasarruf Hamlesi: Tam 8 Bin Kişi İşten Çıkarılacak!

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BMW, maliyetleri düşürmek amacıyla dünya genelinde 8 bin pozisyonu kapatmayı ve milyonlarca avroluk dev bir gönüllü kıdem tazminatı programı başlatmayı planlıyor.

BMW’den Dev Tasarruf Hamlesi: Tam 8 Bin Kişi İşten Çıkarılacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Alman otomotiv üreticisi Bayerische Motoren Werke (BMW), uzun süredir radikal bir tasarruf programı açıklamayan son büyük Alman markalarından biriydi ancak şirket yönetimi, küresel çaptaki rekabet baskısı ve sektördeki dönüşüm nedeniyle kademeli bir istihdam azaltma kararı aldığını duyurdu.

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Şirketin CEO'su Milan Nedeljković ile İşçi Temsilciliği Başkanı Martin Kimmich, Münih’te gerçekleştirilen toplantıda çalışanlara yönelik bu yeni planı tanıttı. Alınan kararlar kapsamında dünya genelinde toplam 8 bin pozisyonun kaldırılması hedefleniyor. Tasarruf programının bu aşaması Ekim 2026 itibarıyla başlayacak ve 2027 yılının sonuna kadar kademeli bir şekilde devam edecek. Şirket, bu hamle sayesinde 2028 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1 milyar avro tutarında tasarruf sağlamayı umuyor.

İçerikten Görseller

BMW’den Dev Tasarruf Hamlesi: Tam 8 Bin Kişi İşten Çıkarılacak!
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Kesintiler Ar-Ge ve idari kadroları vuracak

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Şirket yönetimi ve çalışan temsilcileri, planlanan bu istihdam daralmasında zorunlu işten çıkarmalardan mümkün olduğunca kaçınmayı hedefliyor. BMW bunun yerine, kendi tarihinin en geniş kapsamlı gönüllü kıdem tazminatı programını hayata geçirmeyi planlıyor. Masadaki bu tazminat paketi doğrudan fabrikalardaki bant işçilerine veya üretim hattı çalışanlarına değil; ağırlıklı olarak idari birimler ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) departmanlarına sunulacak.

Söz konusu kesintilerden şirketin ana merkezi Münih’in yanı sıra Regensburg, Dingolfing ve Leipzig tesisleri de doğrudan etkilenecek. Münih’te yer alan FIZ Araştırma ve Geliştirme Merkezi, tek başına yaklaşık 25 bin mühendis, tasarımcı ve işletme uzmanına ev sahipliği yapıyor. Pozisyon iptallerinin yoğunlaşacağı ana noktalardan birinin bu merkez olması bekleniyor.

Gönüllü ayrılık programı kapsamında ödenecek toplam tazminat maliyetinin yüz milyonlarca avroyu bulacağı öngörülüyor ancak net maliyet, paketi kaç çalışanın kabul edeceğine bağlı olarak şekillenecek. Ödenecek tazminat miktarı ise çalışanın şirketteki kıdem süresine ve mevcut gelir düzeyine göre hesaplanacak.

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