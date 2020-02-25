BMW Concept i4'ün Tasarımını Gözler Önüne Seren Video

Alman otomobil üreticisi BMW, resmi Instagram hesabından paylaştığı Concept i4 videosu ile merakla beklenen aracın önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gün yüzüne çıkacağını doğruladı.

Otomobil üreticileri, önümüzdeki hafta İsviçre’nin başkentinde düzenlenecek 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacakları yeni modellerini yavaş yavaş açıklamaya başladı ancak BMW cephesi, fuara dair şu ana kadar sessiz kalmayı tercih etmişti.

Bugün resmi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bavyeralı marka, BMW Concept i4'ün Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileneceğini duyurdu. Alman otomobil üreticisi ayrıca Elon Musk’ın Tesla Model 3’üne rakip olacak 4 Serisi Gran Coupe’nin de de aynı fuarda tanıtılacağını doğruladı. Modern, zarif ve sportif bir tasarıma sahip olduğu tahmin edilen araç, ilk safkan elektrikli Gran Coupe olacak.

BMW'nin yaptığı Concept i4 paylaşımı

BMW tasarım bölümünün kıdemli başkan yardımcısı Adrian van Hooydonk, "BMW Concept i4, BMW markasının çekirdeğine elektrifikasyon getiriyor. Tasarım; dinamik, temiz ve zarif. Kısacası, sıfır emisyonlu mükemmel bir BMW” diyor.

BMW Concept i4'ün silueti

Alman üreticinin yayınladığı kısa tanıtım videosu, Concept i4’ün şık siluetine etkileyici bir bakış sunuyor. Videodan yola çıkarak, tasarım dilinin 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan BMW i Vision Dynamics konsepti kadar radikal olmayacağını söyleyebiliriz. 2021 yılında yollara çıkacak olan BMW i4, yaklaşık 530 beygir gücü üretecek ve bu da elektrikli sedanın 0’dan 100 kilometre hıza yaklaşık dört saniyede çıkmasını sağlayacak.

Gücünü 80 kWh büyüklüğündeki bir bataryadan alacak olan araç, tek bir şarjla yaklaşık 600 kilometre sürüş menzili sunacak. BMW, akünün yaklaşık 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebileceğini söylüyor. Alman marka, Concept i4’ün üretimine geçmeden önce iX3 elektrikli SUV modelini bu yıl içinde satışa sunacak. Ayrıca yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin de i4 ile birlikte 2021 yılında piyasaya çıkabileceğini de söylemiş olalım.