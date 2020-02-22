BMW 4 Serisi’nin Tasarımı İlk Kez Ortaya Çıktı

Yeni nesil BMW 4 Serisi’nin tasarımını gösteren, sanatçı Nikita Chuyko tarafından çizilen görseller ortaya çıktı. Yapılan yorumlar aracın cesur bir görünüm kazandığı yönünde oldu. Otomobil severler aracın resmi tanıtımının bir an önce yapılmasını bekliyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe'yi çevreleyen birçok tartışmaya şahit olduk. Geçen yılki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, görsel olarak çarpıcı BMW Concept 4 adı verilen, Bavyera otomobil üreticisinin daha büyük bir ızgara içerecek olan gelecekteki tasarımının ön izlemesi yapılmıştı. Birçok otomobil severin bu büyük ızgaradan hoşlanmadığını da burada ekleyelim.

Bu haftanın başlarında sızdırılan fotoğraflara bakacak olursak, yeni tasarım üretime girdiğinde yeni nesil 4 serisi başta olmak üzere yeni M4 ve M3'e de ilham verdiğini söylemek mümkün. Ek olarak, bu sızıntılar sanatçı Nikita Chuyko'nun bize yeni BMW 4 Serisi'nin nasıl görüneceği hakkında daha net bir fikir veren bir render tasarlamasını da sağladı.

Gelen fotoğraflara baktığımızda gördüğümüz gibi, yeni 4 Serisi'ndeki ön ızgara, otomobilin ön ucunun neredeyse tüm yüksekliğini uzatıyor. Bu, mevcut modelden sonra radikal bir değişiklik, ancak BMW yeni tasarımın son derece iyi tepkiler alacağından son derece emin görünüyor.

Lansman dört gözle bekleniyor

Başka kaynaklardan gelen fotoğraflara göre ise 8 Serisi Coupe ile neredeyse aynı görünen BMW 4 Concept görülüyor. Aracın daha büyük farlara sahip olduğu ve tampondaki hava girişlerinin ise biraz daha küçük olduğu ilk seçilenler arasında. Aynı zamanda, arka lambaların tasarımının da BMW 4 konseptinden yararlanılarak elde edilen tasarım modelinde biraz daha geniş göründüğünü söyleyebiliriz.

BMW'nin mevcut 3 serisi, 5 serisi ve 7 serisini de destekleyen yeni CLAR platformuna dayanan yeni 4 serisi, 440 litre için 255 litrelik turbo şarjlı dört silindirli bir motor ile sunuluyor. 380 beygirlik BMW M4’ün standart modeli 3.0 litrelik sıralı 6 motorla beraber geliyor.

Raporlar, yeni BMW M4 ve M3'ün bu yaz piyasaya çıkacağını gösteriyor. Kullanıcıların beklentisi BMW 4 serisinin çıkışının ilk olarak yapılacağı yönünde, bu nedenle aracın gelecek ay 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.