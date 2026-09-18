BMW, Eylül 2026 döneminde sedan, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte BMW'nin Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman seçenekleri ve kampanya detayları...

BMW, Eylül 2026 döneminde premium sıfır otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Markanın sedan ve SUV modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli BMW i ailesindeki seçeneklerin güncel fiyatları da yeni araç satın almayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

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Yeni bir BMW satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki BMW Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi BMW modellerinde kampanya var? İşte BMW Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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BMW Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 4.412.300 TL - BMW iX1 4.486.000 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.329.700 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.514.200 TL - BMW iX2 4.699.900 TL - BMW X1 5.579.000 TL - BMW i4 5.430.800 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.821.300 TL - BMW X2 5.797.800 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 7.193.800 TL - Yeni BMW iX3 6.819.500 TL - BMW X3 7.303.900 TL - BMW 4 Serisi Coupé 7.193.800 TL - BMW i5 7.842.600 TL - BMW 5 Serisi Sedan 9.290.400 TL - Yeni BMW iX 10.783.400 TL - BMW i7 Sedan 14.188.000 TL - BMW X5 19.255.800 TL - BMW X6 19.298.400 TL - BMW X7 24.979.100 TL - BMW M Modelleri 8.684.800 TL -

BMW i4 Kampanyası: 5.101.900 TL'den Başlayan Fiyat

BMW i4 eDrive40 Sport Line'ın 2026 model yılı için azami anahtar teslim satış fiyatı 5.630.700 TL olarak açıklanırken, Eylül ayına özel fiyat 5.101.900 TL'den başlıyor. Kampanya yalnızca nakit alımlarda geçerli ve stoklarla sınırlı.

i4 eDrive40 için ayrıca tüzel müşterilere 2.250.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. 12 ayda aylık faiz %1,49, 24 ayda ise %2,29 olarak uygulanıyor. Bunun yanında model için 500.000 TL takas desteği bulunuyor. Finansman, takas desteği ve nakit indirim birlikte kullanılamıyor.

BMW 320i Sedan Kampanyası: 4.894.900 TL'den Başlayan Fiyat

2026 model BMW 320i Sedan M Sport, Eylül ayına özel olarak 4.894.900 TL'den başlayan indirimli fiyatla sunuluyor. Modelin azami anahtar teslim satış fiyatı ise 6.307.600 TL. Kampanya yalnızca nakit alımlarda geçerli ve stoklarla sınırlı.

BMW 320i Sedan için ayrıca tüzel müşterilere 4.250.000 TL'ye kadar, 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bunun yanı sıra 1.400.000 TL takas desteği bulunuyor. Finansman, takas desteği ve nakit indirim aynı anda kullanılamıyor.

BMW 520i Sedan Takas Kampanyası: 1.750.000 TL Destek

BMW 520i Sedan M Sport'un 2026 model yılı için Eylül ayına özel fiyatı 7.291.000 TL'den başlıyor. Modelin azami anahtar teslim satış fiyatı 9.290.400 TL olarak açıklanıyor. Nakit alımlardaki bu fiyat avantajı 30 Eylül'e kadar ve stoklarla sınırlı şekilde uygulanıyor.

520i Sedan için ayrıca 1.750.000 TL takas desteği sunuluyor. Takas desteğinden yararlanılabilmesi için takasa alınacak otomobilin değerinin en az 1 milyon TL olması gerekiyor. Alternatif olarak tüzel müşteriler için 5 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Takas desteği ve finansman seçeneği birlikte kullanılamıyor.

BMW 420i Coupe Finansman Kampanyası: 1.500.000 TL'ye %0 Faiz

BMW 420i Coupe için tüzel müşterilere **1.500.000 TL, 6 ay ve %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. **12 ay vadede aylık faiz %1,49, 24 ay vadede ise %2,29 olarak uygulanıyor. Model için ayrıca 500.000 TL takas desteği bulunuyor. Finansman ve takas desteği birbirleriyle veya başka bir nakit indirim kampanyasıyla birleştirilemiyor.