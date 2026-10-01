BMW, içten yanmalı 3 Serisi’ne ek olarak bir de elektrikli i3’ün en güçlü versiyonu olacak i3 M60’ı duyurdu.

BMW’nin dün büyük ses getiren yeni içten yanmalı 3 Serisi modellerini duyurduğunu görmüştük. Ancak şirketin yaptığı duyurular bununla sınırlı değildi. Öyle ki firma, aynı zamanda elektrikli i3 modelerine bir yenisini daha ekledi. En güçlü i3 olarak nitelendirilen i3 M60 da tanıtıldı.

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i3 M60 versiyon, i3 model ailesinin en üst basamağına oturacak bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu elektrikli performans canavarının önümüzdeki yıl satışa sunulacağı da firma tarafından belirtildi.

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Karşınızda BMW i3 M60

Yayınlanan ilk görseller, elektrikli sedanın tasarım açısından standart kardeşlerinden ne kadar belirgin çizgilerle ayrıldığını net biçimde ortaya koyuyor. Aracın dış tasarımında bolca karbon fiber eklentiye, kanatçıklara ve özel M Performance parçalarına yer verilmiş.

BMW yetkilileri lansman sırasında modelin detaylı teknik veri tablosunu ve nihai beygir gücünü paylaşmaktan kaçınsa da araç hakkında beklentiyi arşa çıkaran tanımlamalarda bulundu. Firma, i3 M60 versiyonunu doğrudan "aşırı güçlü" ifadesiyle nitelendirdi. Paylaşılan resmi bültende doğrulanan tek teknik detay ise otomobilin çift elektrik motoruna ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı bilgisi oldu.

Yeni nesil serinin benzinli kanadında yer alan M350 xDrive sedan modeli, fabrikanın sunduğu verilere göre 0’dan 100 km/s hıza ivmelenmesini 4.7 saniyede tamamlayabiliyor. Çift motorlu elektrik mimarisine ve anında tork avantajına sahip olan i3 M60’ın bu süreyi çok daha aşağı çekmesi ve benzinli kardeşini geride bırakması bekleniyor. BMW aracın teknik detaylarını paylaştığında i3 M60’ın asıl performansını göreceğiz.