Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BMW, Elektrikli i3’ün En Güçlü Versiyonu Olacak i3 M60’ı Duyurdu!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

BMW, içten yanmalı 3 Serisi’ne ek olarak bir de elektrikli i3’ün en güçlü versiyonu olacak i3 M60’ı duyurdu.

BMW, Elektrikli i3’ün En Güçlü Versiyonu Olacak i3 M60’ı Duyurdu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

BMW’nin dün büyük ses getiren yeni içten yanmalı 3 Serisi modellerini duyurduğunu görmüştük. Ancak şirketin yaptığı duyurular bununla sınırlı değildi. Öyle ki firma, aynı zamanda elektrikli i3 modelerine bir yenisini daha ekledi. En güçlü i3 olarak nitelendirilen i3 M60 da tanıtıldı.

i3 M60 versiyon, i3 model ailesinin en üst basamağına oturacak bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu elektrikli performans canavarının önümüzdeki yıl satışa sunulacağı da firma tarafından belirtildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

BMW, Elektrikli i3’ün En Güçlü Versiyonu Olacak i3 M60’ı Duyurdu!
i31
i32
i33

Karşınızda BMW i3 M60

i31

Yayınlanan ilk görseller, elektrikli sedanın tasarım açısından standart kardeşlerinden ne kadar belirgin çizgilerle ayrıldığını net biçimde ortaya koyuyor. Aracın dış tasarımında bolca karbon fiber eklentiye, kanatçıklara ve özel M Performance parçalarına yer verilmiş.

i32

BMW yetkilileri lansman sırasında modelin detaylı teknik veri tablosunu ve nihai beygir gücünü paylaşmaktan kaçınsa da araç hakkında beklentiyi arşa çıkaran tanımlamalarda bulundu. Firma, i3 M60 versiyonunu doğrudan "aşırı güçlü" ifadesiyle nitelendirdi. Paylaşılan resmi bültende doğrulanan tek teknik detay ise otomobilin çift elektrik motoruna ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı bilgisi oldu.

i33

Yeni nesil serinin benzinli kanadında yer alan M350 xDrive sedan modeli, fabrikanın sunduğu verilere göre 0’dan 100 km/s hıza ivmelenmesini 4.7 saniyede tamamlayabiliyor. Çift motorlu elektrik mimarisine ve anında tork avantajına sahip olan i3 M60’ın bu süreyi çok daha aşağı çekmesi ve benzinli kardeşini geride bırakması bekleniyor. BMW aracın teknik detaylarını paylaştığında i3 M60’ın asıl performansını göreceğiz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

BMW

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com