BMW, 2021 yılında üretime başlayacağı iNext’in sıcak ortam testlerine başladı. iNext’in Kalahari Çölü’nde gerçekleştirilen testlerinde kullanılan prototipinin görüntüleri paylaşıldı.

BMW, 2021 yılında elektrikli aracı iNext’in seri üretimine başlamak istiyor. Şirket, geliştirme çalışmaları sona eren aracın testlerine başladı. iNext’in sıcak ortam testleri Güney Afrika’daki Kalahari Çölü’nde yapılıyor. Kalahari Çölü’nde gerçekleştirilen sıcak hava testlerinde kamufle edilmiş bir iNext kullanıldı.

Kalahari Çölü’nde yapılan sıcak hava koşulları testleri, aracın toz, kum ve engebeli yol koşullarıyla beraber kavurucu sıcaklardaki çalışma performansını ortaya çıkaracak. Sıcak hava testlerinin yanı sıra aracın donma koşullarındaki çalışma durumunu test etmek için de İsveç’te testler yapılıyor.

Aracın sıcak hava koşullarındaki testleri sırasında kullanılan prototipin fotoğraflarından, aracın tasarımı hakkında da yeni bilgiler edinilebildi. Paylaşılan fotoğraflarından aracın tırtıklı pencere tasarımlarının ortadan kalktığı görülüyor. Aynı zamanda aracın gövde ve far tasarımlarında da büyümeler göze çarpıyor. Aracın ızgarası da son ortaya çıkan görüntülerde olduğu gibi hala oldukça büyük. Ancak aracın üzerindeki kamuflaj, ızgara hakkındaki bilgileri yanıltıcı hale getiriyor.

iNext’in ortaya çıkan tasarım görüntülerinde çokgen şeklinde bir direksiyon tasarımı ve kavisli ekran görülüyor. Aracın seri üretiminde bu tasarım detaylarının korunacağı düşünülüyor. iNext’te aynı zamanda Samsung ile ortak geliştirme sonucu 5G bağlantısı bulunacak. Aracın tasarıma dair bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, performansına dair henüz bir bilgi yok.

BMW, iNext’in yanı sıra hibrit bir araç olacak iX3 spor aracı üzerinde de çalışmaya devam ediyor. BMW bu geliştirme çalışmalarının sonucunda 2021 sonuna kadar bir milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.