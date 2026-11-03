Şehir Trafiğinde Yeni Dönem: BMW Seviye 2 Yarı Otonom Sürüşü Sokaklara İndiriyor!

BMW, 2027'de şehir trafiğine entegre edeceği Seviye 2 sürüş asistanı ve yenilikçi Symbiotic Drive sistemiyle yarı otonom sürüş deneyimini büyütüyor.

BMW, Seviye 2 gelişmiş sürüş destek sistemini 2027 yılı itibarıyla Almanya'daki şehir içi yollarda kullanıma sunacağını duyurdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Gerekli tüm güvenlik testlerini başarıyla tamamlayan ve uluslararası ile kurum içi denetim mercilerinden onay alan sistem, sürücülerin otoyollardan şehir merkezlerine kadar uzanan günlük rotalarını çok daha akıcı ve yarı otonom bir deneyimle tamamlamasını hedefliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şehir içi asistanı artık çok daha akıllı

Halihazırda Otoyol ve Şehir İçi Asistanı çözümlerini sunan BMW, kent içi sürüş fonksiyonlarını kapsamlı biçimde genişletmeye hazırlanıyor.

Trafik ışıklarında dur-kalk yapabilen mevcut altyapıya dönüş alma, şerit değiştirme, geçiş üstünlüğü durumlarını algılama ve dönel kavşakları yönlendirme gibi kritik işlevler ekleniyor. Bu adımla birlikte kullanıcılar, BMW Maps navigasyonu eşliğinde otoyoldan başlayıp kırsal yollardan geçerek şehir merkezine uzanan rotalarda kontrolü büyük oranda araca devredebilecek.

Direksiyonu bırakmadan ortak kontrol: BMW Symbiotic Drive

Şirket, sürüş destek teknolojilerini tamamen etkileşimli bir deneyime dönüştüren "BMW Symbiotic Drive" sistemini de tanıttı.

Sistem etkinken sürücü gaza bastığında, direksiyonu çevirdiğinde veya fren yaptığında asistan devreden çıkmıyor, araçla uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Sürücünün direksiyon tepkilerini ve bakış yönünü sürekli izleyen teknoloji, yol senaryolarına göre anlık destek sağlıyor. Yeni iX3 ve iX5 modellerinde sunulan direkten direğe uzanan Panoramic iDrive ekranı ise tüm uyarı ve yönlendirmeleri göz yormadan takip edilebilir kılıyor.

BMW yeni iX3 ve iX4 modellerinin yanı sıra iX5 ve i7 dahil tüm X5 ve 7 Serisi varyantlarının gerekli donanımlarla fabrikadan standart olarak çıkacağını bildirdi. Mercedes-Benz'in belirli pazarlarda Seviye 4 teknolojisine adım attığı rekabet ortamında BMW, bu hamlesiyle kentsel mobilitenin geleceğinde elini ciddi şekilde güçlendiriyor.