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BMW, Yangın Riski Nedeniyle 189 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor: İşte Etkilenen Modeller!

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BMW, marş rölesindeki su sızıntısı ve yangın riski nedeniyle 2014-2020 arası üretilen 189 binden fazla aracı geri çağırıyor.

BMW, Yangın Riski Nedeniyle 189 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor: İşte Etkilenen Modeller!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BMW, marş rölesinde tespit edilen su sızdırma problemi ve buna bağlı yangın riski nedeniyle 189 bin 130 adet sedan modelini kapsayan küresel bir geri çağırma süreci başlattı.

Almanya Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, röle muhafazasına sızan suyun korozyona ve sonucunda motor bölmesinde yangına yol açabileceği bildirildi.

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BMW, Yangın Riski Nedeniyle 189 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor: İşte Etkilenen Modeller!
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Hangi modeller bu sorundan etkileniyor?

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Geri çağırma kapsamındaki araçlar, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında üretilen 3, 5 ve 7 Serisi sedan modellerini içeriyor. Problem, F30 ve G20 kodlu 3 Serisi, F10 ve G30 kodlu 5 Serisi ile F01/F02 ve G11/G12 kodlu 7 Serisi jenerasyonlarına uzanıyor.

Dâhili olarak "0012820600" ve "0012840600" parça numaralarıyla kaydedilen hatalı bileşenin, altı yıllık süreç boyunca birden fazla platformda ortak olarak kullanıldığı görülüyor. Araç sahipleri, araç şasi numaraları üzerinden yetkili servis sistemleri aracılığıyla durum sorgulaması yapabiliyor.

Su sızıntısı nasıl yangın riski oluşturuyor?

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Sorun, marş rölesinin iç temas noktalarını nemden tam olarak koruyamayan yalıtım contalarından kaynaklanıyor. Muhafazanın içine giren su zamanla metal yüzeylerde krozayona yol açıyor. Korozyona uğrayan kontaklarda direnç arttıkça akım sıçramaları meydana geliyor ve bu durum motor bölmesindeki kablo izolasyonlarını tutuşturabilecek yüksek ısı üretiyor.

Sürücüler durum ciddileşmeden önce zor çalışan motor, yanık kokusu veya elektrik sistemi uyarı ışıklarıyla karşılaşabilir. BMW yetkili servisleri, sorunu çözmek için yalnızca röleyi değiştirmek yerine su sızdırma yolunu tamamen kapatan marş motorunun tamamını ücretsiz olarak yeniliyor.

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