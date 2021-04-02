Türkiye'deki en köklü internet platformlarından olan Bobiler'de paylaşılan ilk montaj görüntü, NFT aracılığıyla satışa çıkarıldı. Platformun kurucusu tarafından yapılan açıklamayla satışa çıktığı duyurulan görüntü için 100 dolar teklif verilmiş durumda.

İnternetin bu kadar popüler olmadığı yıllarda, Türkiye'de hizmet vermekte olan çok büyük bir platform vardı. "Bobiler.org" ya da kendilerini "bobiler.örg" olarak lanse eden bu platform, bir grup yönetici ile abonelerin fotomontaj yaparak paylaşımlar yaptığı eğlenceli bir yerdi. Artık o kadar popüler olmasalar da ayakta kalmaya devam eden platform, büyük bir sürpriz yaparak NFT işine girdiğini açıkladı.

Platformun kurucularından bir tanesi olan Ozan Tüzün tarafından Twitter'da yapılan açıklamalarda, Bobiler.org'u kurarken yaptığı ilk montajın NFT aracılığıyla satışa sunulduğu duyuruldu. Rarible isimli platform üzerinden satışa çıkarılan montajlanmış görüntü, şimdiden 100 dolara alıcı buldu. Bu özel montaj için verilen teklifin yükselip yükselmeyeceğini zaman gösterecek.

İşte Bobiler.org efsanesindeki ilk görüntü

Bobiler.org'un kurucusu tarafından NFT ile satışa sunulan görüntü, NFT'nin Türkiye'de de önemsendiğinin en açık göstergesi. Aslına bakacak olursak bugüne kadar ülkemizdeki bazı sanatçılar ile Mesut Özil ve Cüneyt Özdemir gibi ünlü isimler, NFT işine çoktan giriş yapmış durumda. Ozan Tüzün'ün de bu işe girmesi, daha az bilindik içerik üreticilerini bu alana kaydırmaya devam edecek gibi görünüyor.

NFT'nin ne olduğunu daha önce defalarca anlatmıştık ancak birkaç cümle ile özetlemek gerekirse; Blokchain teknolojisinin uzantılarından bir tanesi olan NFT, değiştirilemez token anlamına geliyor. Bu bağlamda bir kişi, değerli gördüğü herhangi bir şeyi Blokchain ile dijital ortamda imzalayarak, bunu ilgili platformlar üzerinden satışa çıkarabiliyor. Örneğin; Ozan Tüzün'ün satışa çıkardığı görüntü, bu satışın gerçekleşmesini sağlayan Rarible'da şöyle görünüyor;

Bu arada, fiber internetin ne olduğunun bile bilinmediği, çevirmeli bağlantılarla internete erişilen yıllarda çok popüler olan Bobiler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve bu platformdaki paylaşımlara göz atmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.