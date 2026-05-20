Bodrum En İyi Oto Expertiz Firmaları - 2026

2026 yılında Bodrum’daki en iyi oto ekspertiz firmalarını bir araya getirdik. Motor performansından kaporta kontrollerine kadar kapsamlı hizmet sunan işletmeleri bu listede bulabilirsiniz.

İkinci el araç piyasasında güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyen sürücüler için oto ekspertiz hizmetleri artık vazgeçilmez hale geldi. Özellikle yüksek maliyetli araç alımlarında motor performansı, kaporta durumu, mekanik aksam ve elektronik sistemlerin detaylı şekilde incelenmesi, olası masrafların önüne geçilmesini sağlıyor. Bodrum’da faaliyet gösteren profesyonel oto ekspertiz firmaları da gelişmiş ekipmanları ve uzman kadrolarıyla araçların mevcut durumunu kapsamlı şekilde analiz ederek alıcı ve satıcılara önemli avantaj sunuyor.

2026 yılı itibarıyla Bodrum’daki oto ekspertiz firmaları; dyno testi, boya-kaporta kontrolü, fren testi, süspansiyon analizi ve bilgisayarlı arıza tespiti gibi birçok alanda hizmet vermeye devam ediyor. Bölgede hizmet veren işletmeler arasında hızlı raporlama, tarafsız değerlendirme ve müşteri memnuniyetiyle öne çıkan birçok firma bulunuyor. Bu içerikte Bodrum’un en iyi oto ekspertiz firmalarını, sundukları hizmetleri ve kullanıcı yorumlarıyla öne çıkan detaylarını bir araya getirdik.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Oto Expertiz Nedir? Bodrum'da Araç Almadan Önce Neden Yaptırmalısınız? - 2026

Oto Expertiz Raporu Nelerden Oluşur? Kontrol Listesi

Motor performans testi ve dyno ölçümü

Kaporta ve boya kontrolü

Şasi, direk ve değişen parça incelemesi

Fren sistemi testi

Süspansiyon ve yürüyen aksam kontrolü

Lastik durumu ve balans kontrolü

Motor mekanik aksam incelemesi

Şanzıman kontrolü

Elektronik sistem ve arıza tespiti

Airbag ve güvenlik sistemleri kontrolü

Akü ve şarj sistemi testi

Klima ve iç donanım kontrolü

Aydınlatma ve far sistemi incelemesi

Alt takım ve lift kontrolü

OBD bilgisayarlı arıza taraması

Kilometre ve ekspertiz geçmişi değerlendirmesi

Bodrum'da Tatilcilerin Araç Alımında Expertiz Önemi

Bodrum’da özellikle yaz sezonunda ikinci el araç alım-satım hareketliliği önemli ölçüde artıyor. Tatil döneminde hızlı karar vermek isteyen alıcılar için oto ekspertiz hizmetleri, aracın mekanik ve fiziksel durumunu detaylı şekilde öğrenme açısından büyük önem taşıyor. Özellikle şehir dışından gelen kişiler için profesyonel ekspertiz raporu, güvenilir bir satın alma sürecinin en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bodrum'un En İyi Oto Expertiz Firmaları - 2026

Bodrum Merkez ve Gümbet'te Güvenilir Oto Expertiz Noktaları

Bodrum Oto Ekspertiz - Computest - 4.7 Bodrum Oto Ekspertiz - Computest, ikinci el araç alım-satım süreçlerinde sunduğu detaylı ekspertiz hizmetleriyle öne çıkıyor. Firma; motor performans testi, boya-kaporta kontrolü ve bilgisayarlı arıza tespiti gibi birçok alanda kapsamlı inceleme hizmeti sunuyor. Adres: Çırkan, Atatürk Blv. No:8 D:2, 48400 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: 0532 395 22 60

Otorapor Bodrum Konacık Oto Ekspertiz - 4.8 Otorapor Bodrum Konacık Oto Ekspertiz, ikinci el araçlar için sunduğu detaylı kontrol hizmetleriyle araç alım süreçlerinde güven sağlamayı hedefliyor. İşletmede dyno testi, mekanik kontrol, boya-kaporta analizi ve elektronik arıza tespiti gibi kapsamlı ekspertiz hizmetleri sunuluyor. Adres: Konacık, Oğuzhan Cd. No:17/2, 48470 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: 0506 250 30 64

Otorapor Bodrum Halikarnas Oto Ekspertiz - 5.0 Otorapor Bodrum Halikarnas Oto Ekspertiz, ikinci el araç alımında güvenilir değerlendirme hizmetleri sunan ekspertiz firmaları arasında yer alıyor. Firma; motor performans testi, alt takım kontrolü, boya-kaporta incelemesi ve detaylı arıza tespiti gibi birçok alanda kapsamlı ekspertiz hizmeti veriyor. Adres: Türkkuyusu, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:75/A, 48400 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: 0552 860 48 48

Torba, Türkbükü ve Turgutreis'te Oto Expertiz Hizmeti Veren Firmalar

Dynobil Bodrum Oto Ekspertiz - 4.8 Dynobil Bodrum Oto Ekspertiz, ikinci el araçlar için sunduğu detaylı kontrol ve analiz hizmetleriyle dikkat çekiyor. İşletmede motor ve mekanik kontrollerden boya-kaporta incelemesine kadar birçok ekspertiz işlemi gelişmiş ekipmanlarla gerçekleştiriliyor. Adres: Konacık, Konacık Sanayi Sitesi No:7, 48600 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: 0530 201 51 77

Pilot Garage Bodrum Oto Ekspertiz - 4.7 Pilot Garage Bodrum Oto Ekspertiz, ikinci el araç alım-satım süreçlerinde sunduğu profesyonel ekspertiz hizmetleriyle öne çıkan firmalar arasında bulunuyor. Firma; dyno testi, fren ve süspansiyon kontrolü, boya-kaporta analizi ile bilgisayarlı arıza tespiti gibi kapsamlı hizmetler sunuyor. Adres: Kıbrıs Şehitleri Cad, Cumhuriyet, 1615. Sk. No:4, 48400 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: 0532 485 51 89

Arabam.com Oto Ekspertiz Bodrum - 4.7 Arabam.com Oto Ekspertiz Bodrum, ikinci el araçların mevcut durumunu detaylı şekilde analiz eden ekspertiz hizmetleriyle dikkat çekiyor. İşletmede motor performans testi, kaporta ve boya kontrolü, alt takım incelemesi ile elektronik arıza tespiti gibi kapsamlı işlemler gerçekleştiriliyor. Adres: Konacık, Kanberler Sk. No:4/2, 48400 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: 0544 357 73 78

Auto King - Bodrum - Servis - Oto Ekspertiz - 3.8 Auto King - Bodrum - Servis - Oto Ekspertiz, oto ekspertiz ve araç servis hizmetlerini bir arada sunarak sürücülere kapsamlı çözümler sağlıyor. Firma; mekanik kontroller, boya-kaporta analizi, hasar tespiti ve detaylı araç inceleme hizmetleriyle ikinci el araç alım süreçlerine destek veriyor. Adres: Müskebi, Cumhuriyet Cd. No:18/A, 48420 Bodrum/Muğla

İletişim numarası: (0252) 358 57 55

Bodrum'da Mobil Oto Expertiz: Araca Gelen Eksper Hizmeti

Mobil ekspertiz hizmeti, ekspertiz işlemlerinin sabit bir servis noktasına gitmeden aracın bulunduğu konumda gerçekleştirilmesini sağlayan bir hizmet türüdür. Özellikle yoğun zaman programına sahip kullanıcılar için büyük kolaylık sunan bu sistemde araç; mekanik, kaporta ve elektronik açıdan yerinde kontrol edilerek detaylı şekilde incelenir.

Bodrum Oto Expertiz Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma

Standart Expertiz ile Detaylı Araç Analizi Fiyat Farkı

Standart ekspertiz paketleri genellikle temel motor, boya-kaporta ve mekanik kontrolleri kapsarken; detaylı araç analizlerinde dyno testi, alt takım incelemesi, elektronik arıza taraması ve kapsamlı performans ölçümleri gibi ek işlemler yer alır. Bu nedenle detaylı ekspertiz hizmetleri, kullanılan ekipman ve inceleme kapsamına bağlı olarak standart paketlere göre daha yüksek fiyatlarla sunulabiliyor.

Araç segmenti, motor tipi ve talep edilen kontrol kapsamı da fiyat farkını doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle premium ve yüksek kilometreli araçlarda detaylı ekspertiz tercih edilmesi, ileride oluşabilecek yüksek bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi açısından önemli avantaj sağlıyor.

Araç Tipine Göre (Binek, SUV, Ticari) Expertiz Maliyeti

Araç ekspertiz maliyetleri; aracın segmentine, boyutuna ve yapılacak kontrol kapsamına göre değişiklik gösterebiliyor. Binek araçlarda standart ekspertiz işlemleri daha uygun fiyatlarla sunulurken, SUV modellerde daha büyük mekanik yapı ve ek kontrol ihtiyaçları nedeniyle fiyatlar bir miktar artabiliyor. Ticari araçlarda ise motor hacmi, yürüyen aksam yapısı ve yoğun kullanım durumu nedeniyle ekspertiz süreçleri daha detaylı gerçekleştiriliyor. Bu durum, özellikle hafif ticari ve büyük ticari araçlarda ekspertiz maliyetlerinin binek araçlara göre daha yüksek olmasına neden olabiliyor.

Oto Expertiz Raporu Nasıl Okunur? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kaporta, Motor ve Elektrik Bölümlerinde Kırmızı Bayraklar

Araç ekspertiz sürecinde kaporta bölümünde görülen düzensiz boya işlemleri, şasi düzeltmeleri, direklerde işlem olması ve ağır hasar izleri önemli kırmızı bayraklar arasında yer alır. Özellikle değişen parça ile lokal boya arasındaki uyumsuzluklar, aracın geçmişte ciddi bir kazaya karışmış olabileceğini gösterebilir. Motor ve elektrik sistemlerinde ise yağ kaçakları, düzensiz motor sesi, yüksek hararet geçmişi, arıza lambalarının aktif olması ve elektronik sistem hataları dikkatle değerlendirilmelidir. Airbag sistemi arızaları, beyin müdahaleleri veya çalışmayan elektronik donanımlar da ileride yüksek maliyetli sorunlara yol açabilecek önemli risk işaretleri arasında bulunur.

Tramer Kaydı ve Kaza Geçmişi: Expertizde Nasıl Görülür?

Tramer kaydı ve kaza geçmişi, ekspertiz sürecinde araç üzerindeki fiziksel kontroller ve dijital sorgulamalarla birlikte değerlendirilebiliyor. Boya ölçümü, değişen parça kontrolü, şasi incelemesi ve kaporta analizleri sayesinde aracın geçmişte hasar alıp almadığı büyük ölçüde tespit edilebiliyor. Ekspertiz firmaları ayrıca araç şasi numarası üzerinden yapılan sorgularla sigorta kayıtlarına ve geçmiş hasar bilgilerine ulaşabiliyor. Böylece aracın hangi parçalarında işlem yapıldığı, ağır hasar durumu ve geçmiş kazalara dair birçok önemli detay alıcıya rapor halinde sunuluyor.

SSS: Bodrum Oto Expertiz Hakkında Merak Edilenler

Bodrum'da Oto Expertiz Randevusu Nasıl Alınır?

Bodrum’da oto ekspertiz randevusu almak için firmaların telefon hatları, resmi internet siteleri veya online rezervasyon sistemleri kullanılabiliyor. Özellikle yaz sezonunda yoğunluk yaşanabildiği için araç alım sürecinden önce erken randevu oluşturmak, işlemlerin daha hızlı tamamlanması açısından avantaj sağlıyor.

Expertiz Raporu Olmadan Araç Alınır mı? Risk Nedir?

Ekspertiz raporu olmadan araç satın almak, özellikle ikinci el piyasasında ciddi maddi riskler oluşturabiliyor. Araçta daha önce yaşanan ağır hasarlar, motor problemleri, şasi işlemleri veya gizlenmiş mekanik arızalar ilk bakışta fark edilmeyebilir ve bu durum satın alma sonrasında yüksek tamir masraflarına yol açabilir.

Bodrum'da Oto Expertiz Kaç Dakika Sürer?

Bodrum’da oto ekspertiz işlemleri, tercih edilen paket kapsamına ve aracın durumuna göre ortalama 30 dakika ile 1 saat arasında tamamlanabiliyor. Standart ekspertiz işlemlerinde temel motor, boya-kaporta ve mekanik kontroller daha kısa sürede yapılırken, detaylı analiz paketlerinde süre biraz daha uzayabiliyor.