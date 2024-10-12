Boeing, iş gücünün %10’unu azaltarak 17.000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. İşten çıkarmalar, yöneticileri de kapsayacak.

Boeing, iş gücünün %10’unu azaltma kararı aldığını açıkladı. Alınan bu karar, yaklaşık 17.000 çalışanın işten çıkarılmasını kapsıyor ve önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.

CEO Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği e-postada işten çıkarmaların yöneticiler, yönetici yardımcıları ve diğer çalışanları kapsayacağını belirtti.

Boeing'de işten çıkarma süreci

Ortberg, yönetim ekiplerinin işten çıkarmaların şirketteki organizasyonları nasıl etkileyeceğine dair detayları gelecek hafta paylaşacağını ifade etti. Ayrıca, iş gücündeki bu azalma ile birlikte, 777X uçağının ilk teslimat tarihinin de 2026’ya ertelendiğini duyurdu.

Boeing’in son yıllarda yaşadığı zorlukların ardından bu karar geldi. Şirket, 737 Max uçakları ile ilgili sorunlar ve 30.000’den fazla çalışanının grevde olması gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Ortberg, süreç boyunca güvenlik, kalite ve müşteri hizmetine olan bağlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.