Microsoft’a Göre Bu Meslekler İçin Yolun Sonu Görüldü: İşte Yapay Zekâya Kurban Gidecek 40 Meslek!

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Yapay zekâ teknolojileri iş dünyasında köklü değişimlerin habercisi olmaya devam ediyor. Bazı meslek grupları bu dönüşümden doğrudan etkilenirken, bazıları şimdilik bu sürecin dışında kalıyor. Yeni yayımlanan bir araştırma, bu farkın ne kadar belirginleştiğini ortaya koyuyor.

Microsoft’un yayımladığı yeni bir rapor, yapay zekânın iş dünyasında kimleri daha çok etkilediğini gözler önüne serdi. Rapora göre bazı meslekler, yapay zekâ sayesinde hızla dönüşürken, bazıları bu değişimin henüz çok uzağında duruyor. Hangi işlerin yapay zekâyla iç içe geçtiği, hangilerinin ise şimdilik dokunulmaz kaldığı ise raporda açıkça listelenmiş durumda.

Raporda, yapay zekâ sohbet botlarının hangi işlerde ne kadar işe yaradığını görmek için “uygulanabilirlik puanı” adı verilen bir sistem kullanılmış. Bu sistem, yapay zekânın bir mesleğin görevleriyle ne kadar örtüştüğünü ortaya koyuyor. Özellikle yazı yazma, araştırma yapma ve iletişim kurma gibi alanlarda çalışanların bu teknolojiden daha çok etkilendiği dikkat çekiyor.

Yapay zekânın yok edeceği meslekler listelendi

yapay zekanın yok edeceği meslekler

Araştırmaya göre yapay zekâ, iş yapma şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Ancak henüz herhangi bir mesleği tamamen ele geçirmiş değil. Yine de işlerin daha verimli hale gelmesi, bazı pozisyonların ortadan kalkmasına yol açabilir. Nitekim Microsoft’un 2025 yılı içinde bu gerekçeyle 15.000’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdığı da raporda öne çıkan detaylar arasında.

Microsoft’un paylaştığı listeye göre yapay zekâdan en çok etkilenen meslekler şu şekilde:

  1. Tercümanlar ve Çevirmenler
  2. Tarihçiler
  3. Uçuş Görevlileri
  4. Hizmet Satış Temsilcileri
  5. Yazarlar
  6. Müşteri Temsilcileri
  7. CNC Takım Programcıları
  8. Telefon Operatörleri
  9. Bilet ve Seyahat Görevlileri
  10. Spikerler ve Radyo DJ’leri
  11. Borsa Memurları
  12. Tarım ve Ev Yönetimi Eğitmenleri
  13. Tele-pazarlamacılar
  14. Otel Resepsiyonistleri
  15. Siyaset Bilimciler
  16. Gazeteciler
  17. Matematikçiler
  18. Teknik Yazarlar
  19. Editör Asistanları
  20. Karşılama Görevlileri
  21. Editörler
  22. İşletme Öğretim Üyeleri
  23. Halkla İlişkiler Uzmanları
  24. Ürün Tanıtım Uzmanları
  25. Reklam Satış Temsilcileri
  26. Yeni Hesap Açma Görevlileri
  27. İstatistik Asistanları
  28. Kiralama ve Gişe Görevlileri
  29. Veri Bilimcileri
  30. Finansal Danışmanlar
  31. Arşivciler
  32. Ekonomi Öğretim Üyeleri
  33. Web Geliştiricileri
  34. Yönetim Danışmanları
  35. Coğrafyacılar
  36. Mankenler
  37. Pazar Araştırma Analistleri
  38. Acil Çağrı Operatörleri
  39. Santral Operatörleri
  40. Kütüphane Bilimi Öğretim Üyeleri

Listelenen mesleklerin ortak noktası ise işlerin dijital ortama kolayca taşınabiliyor olması. Yazmak, düzenlemek, analiz yapmak gibi görevler, büyük dil modelleri tarafından rahatlıkla üstlenilebiliyor. Araştırma da bu alanlarda yapay zekânın oldukça yoğun şekilde devreye girdiğini gösteriyor.

En az etkilenecek olan meslekler

yapay zeka meslekler

Rapora göre, fiziksel emek isteyen ve insanla birebir etkileşim gerektiren işler şimdilik yapay zekânın radarına pek girmemiş gibi görünüyor. Bu yüzden en az etkilenen meslekler listesinde daha çok sahada çalışan, el becerisi ve insan teması gerektiren işler öne çıkıyor.

  1. Tarak Makinesi Operatörleri
  2. Köprü ve Kilit Operatörleri
  3. Su Arıtma Tesisi Operatörleri
  4. Döküm Kalıpçıları
  5. Ray Döşeme Operatörleri
  6. Kazık Çakma Çekiç Operatörleri
  7. Zemin Zımpara Ustaları
  8. Hasta Bakıcılar
  9. Motorbot Operatörleri
  10. Ağaç Kesim Operatörleri
  11. Asfalt ve Yüzey Kaplama Operatörleri
  12. Kat Hizmetlileri
  13. Petrol Sahası İşçileri
  14. Çatıcılar
  15. Gaz Kompresörü Operatörleri
  16. Bina Bakım Ustaları
  17. Lastik Üretim İşçileri
  18. Cerrahi Asistanlar
  19. Masaj Terapistleri
  20. Göz Sağlığı Teknikerleri
  21. Endüstriyel Forklift Operatörleri
  22. İtfaiye Amiri
  23. Betoncu ve Sıvacılar
  24. Bulaşıkçılar
  25. Makine Teknikerleri
  26. Ambalajlama Makinesi Operatörleri
  27. Tıbbi Ekipman Hazırlayıcıları
  28. Karayolu Bakım İşçileri
  29. Üretim İşçileri Yardımcıları
  30. Diş Protez Uzmanları
  31. Lastik Tamircileri
  32. Gemi Mühendisleri
  33. Otomotiv Cam Montajcıları
  34. Ağız ve Çene Cerrahları
  35. Sistem Operatörleri
  36. Cenaze İşleri Çalışanları
  37. Boyacı ve Sıvacı Yardımcıları
  38. Tehlikeli Atık Temizleyicileri
  39. Hemşireler
  40. Kan Alma Uzmanları 

Listedeki bu mesleklerin ortak noktası, hâlâ insan dokunuşuna ve fiziksel beceriye ihtiyaç duymaları. Yani yapay zekâ için şimdilik erişmesi zor alanlar. Ancak robot teknolojilerinin hızla geliştiği düşünülürse, bu işlerin de uzun vadede dönüşümden payını alabileceği şimdiden konuşuluyor.

Microsoft’un araştırması, yapay zekânın iş dünyasında ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladığını gösteriyor. Özellikle yazı yazma, veri işleme ve dijital iletişim gibi alanlarda çalışanlar bu değişimi en yakından yaşayanlar arasında. Fiziksel iş gücüne dayalı meslekler şimdilik bu rüzgârdan pek etkilenmiyor gibi görünse de, teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada bu durumun ne kadar süreceği soru işareti.
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Kaynak : https://www.businessinsider.com/ai-jobs-overlap-affect-research-2025-7
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