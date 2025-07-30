Yapay zekâ teknolojileri iş dünyasında köklü değişimlerin habercisi olmaya devam ediyor. Bazı meslek grupları bu dönüşümden doğrudan etkilenirken, bazıları şimdilik bu sürecin dışında kalıyor. Yeni yayımlanan bir araştırma, bu farkın ne kadar belirginleştiğini ortaya koyuyor.

Microsoft’un yayımladığı yeni bir rapor, yapay zekânın iş dünyasında kimleri daha çok etkilediğini gözler önüne serdi. Rapora göre bazı meslekler, yapay zekâ sayesinde hızla dönüşürken, bazıları bu değişimin henüz çok uzağında duruyor. Hangi işlerin yapay zekâyla iç içe geçtiği, hangilerinin ise şimdilik dokunulmaz kaldığı ise raporda açıkça listelenmiş durumda.

Raporda, yapay zekâ sohbet botlarının hangi işlerde ne kadar işe yaradığını görmek için “uygulanabilirlik puanı” adı verilen bir sistem kullanılmış. Bu sistem, yapay zekânın bir mesleğin görevleriyle ne kadar örtüştüğünü ortaya koyuyor. Özellikle yazı yazma, araştırma yapma ve iletişim kurma gibi alanlarda çalışanların bu teknolojiden daha çok etkilendiği dikkat çekiyor.

Yapay zekânın yok edeceği meslekler listelendi

Araştırmaya göre yapay zekâ, iş yapma şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Ancak henüz herhangi bir mesleği tamamen ele geçirmiş değil. Yine de işlerin daha verimli hale gelmesi, bazı pozisyonların ortadan kalkmasına yol açabilir. Nitekim Microsoft’un 2025 yılı içinde bu gerekçeyle 15.000’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdığı da raporda öne çıkan detaylar arasında.

Microsoft’un paylaştığı listeye göre yapay zekâdan en çok etkilenen meslekler şu şekilde:

Tercümanlar ve Çevirmenler Tarihçiler Uçuş Görevlileri Hizmet Satış Temsilcileri Yazarlar Müşteri Temsilcileri CNC Takım Programcıları Telefon Operatörleri Bilet ve Seyahat Görevlileri Spikerler ve Radyo DJ’leri Borsa Memurları Tarım ve Ev Yönetimi Eğitmenleri Tele-pazarlamacılar Otel Resepsiyonistleri Siyaset Bilimciler Gazeteciler Matematikçiler Teknik Yazarlar Editör Asistanları Karşılama Görevlileri Editörler İşletme Öğretim Üyeleri Halkla İlişkiler Uzmanları Ürün Tanıtım Uzmanları Reklam Satış Temsilcileri Yeni Hesap Açma Görevlileri İstatistik Asistanları Kiralama ve Gişe Görevlileri Veri Bilimcileri Finansal Danışmanlar Arşivciler Ekonomi Öğretim Üyeleri Web Geliştiricileri Yönetim Danışmanları Coğrafyacılar Mankenler Pazar Araştırma Analistleri Acil Çağrı Operatörleri Santral Operatörleri Kütüphane Bilimi Öğretim Üyeleri

Listelenen mesleklerin ortak noktası ise işlerin dijital ortama kolayca taşınabiliyor olması. Yazmak, düzenlemek, analiz yapmak gibi görevler, büyük dil modelleri tarafından rahatlıkla üstlenilebiliyor. Araştırma da bu alanlarda yapay zekânın oldukça yoğun şekilde devreye girdiğini gösteriyor.

En az etkilenecek olan meslekler

Rapora göre, fiziksel emek isteyen ve insanla birebir etkileşim gerektiren işler şimdilik yapay zekânın radarına pek girmemiş gibi görünüyor. Bu yüzden en az etkilenen meslekler listesinde daha çok sahada çalışan, el becerisi ve insan teması gerektiren işler öne çıkıyor.

Tarak Makinesi Operatörleri Köprü ve Kilit Operatörleri Su Arıtma Tesisi Operatörleri Döküm Kalıpçıları Ray Döşeme Operatörleri Kazık Çakma Çekiç Operatörleri Zemin Zımpara Ustaları Hasta Bakıcılar Motorbot Operatörleri Ağaç Kesim Operatörleri Asfalt ve Yüzey Kaplama Operatörleri Kat Hizmetlileri Petrol Sahası İşçileri Çatıcılar Gaz Kompresörü Operatörleri Bina Bakım Ustaları Lastik Üretim İşçileri Cerrahi Asistanlar Masaj Terapistleri Göz Sağlığı Teknikerleri Endüstriyel Forklift Operatörleri İtfaiye Amiri Betoncu ve Sıvacılar Bulaşıkçılar Makine Teknikerleri Ambalajlama Makinesi Operatörleri Tıbbi Ekipman Hazırlayıcıları Karayolu Bakım İşçileri Üretim İşçileri Yardımcıları Diş Protez Uzmanları Lastik Tamircileri Gemi Mühendisleri Otomotiv Cam Montajcıları Ağız ve Çene Cerrahları Sistem Operatörleri Cenaze İşleri Çalışanları Boyacı ve Sıvacı Yardımcıları Tehlikeli Atık Temizleyicileri Hemşireler Kan Alma Uzmanları

Listedeki bu mesleklerin ortak noktası, hâlâ insan dokunuşuna ve fiziksel beceriye ihtiyaç duymaları. Yani yapay zekâ için şimdilik erişmesi zor alanlar. Ancak robot teknolojilerinin hızla geliştiği düşünülürse, bu işlerin de uzun vadede dönüşümden payını alabileceği şimdiden konuşuluyor.

Microsoft’un araştırması, yapay zekânın iş dünyasında ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladığını gösteriyor. Özellikle yazı yazma, veri işleme ve dijital iletişim gibi alanlarda çalışanlar bu değişimi en yakından yaşayanlar arasında. Fiziksel iş gücüne dayalı meslekler şimdilik bu rüzgârdan pek etkilenmiyor gibi görünse de, teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada bu durumun ne kadar süreceği soru işareti.